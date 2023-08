Kany García habla del tour por EE.UU, de la admiración a Shakira y las luchas LGTBQ

Exclusiva

La cantante puertorriqueña Kany García habló en exclusiva con La Opinión sobre la gran gira que viene realizando por varios países y que tendrá una parada de 20 ciudades en los Estados Unidos de la mano del Live Nation.

Este tour es probablemente el más grande e importante de su carrera, por ahora. Justo en un momento donde tantos artistas latinos están girando al mismo tiempo, este tour de Kany García es todo un reto. Todo esto le llega mientras celebra los diez millones de reproducciones en Youtube con su éxito al lado del exponente del regional mexicao, Carin Léon, Te Lo Agradezco.

Kany García es una workholic y una compositora incansable. Ta cierto que no se le conoce traspié o “bajón” en su carrera musical. Casi todos sus temas se convierten en éxitos. De esto comentó la boricua.

“Ahora que lo mencionas, creo también que nunca he tenido una caída. No lo digo con el orgullo que se merece porque a veces son tan necesarias. Son de los lugares donde uno realmente aprende? La constancia y la disciplina en lo que ha sido mi receta y lo que has hecho sentir a la gente y al público y ser fiel a eso es lo que ha hecho que esas caídas, como tú lo dices, hayan sido han sido percibidas al revés, como espacios y oportunidades evolutivas”, asegura la compositora nacida en Puerto Rico.ç

Kany García ha luchado durante años por los derechos LGTBQ

La intérprete de DPM y Hoy Ya Me Voy nos habló también de cómo sus luchas por la comunidad LGTBQ en principio fueron mucho más duras a lo que son hoy en día y de cómo representa una voz no solo para la misma, sino también para la mujer latina y el hispano en el mundo entero.

En el 2022, Kany García estuvo en los Premios Juventud. Ahí recibió el galardón de Agente de Cambio por su labor en la comunidad LGTBQ. Su trabajo de años por la inclusión, por los Derechos Humanos, por la Violencia de Género. Sin embargo, para ese momento, además del reconocimiento, el discurso de la cantante le dio la vuelta al mundo.

Kany García admira a Shakira por su trabajo con la Fundación Pies Descalzos

Este año, Kany García volvió a ser llamada a la tarima de los Premios Juventud 2023 que realiza la cadena Univision. Ella le entregaría el mismo galardón de Agente de Cambio a la mujer más importante del año por su trabajo en la educación de miles de niños de Colombia.

Así que, la puertorriqueña habló también, en la entrevista exclusiva que ofreció a La Opinión, sobre su admiración a Shakira y el trabajo de la misma con su Fundación Pies Descalzos.

“Siempre es un honor. Siendo ella una mujer que rompió tantos estereotipos y abrió tanto camino para tantas mujeres, particularmente en la industria cuando casi no había. Pero, por si fuera poco, un premio filantrópico, donde no se habla solamente de su música y de sus grandes éxitos, que son tan palpables… Pues se vuelve todavía más importante para mí. Es hablarle a la mujer que admiro, a la mujer comprometida, es hablarle a la mamá, a la persona que siente un compromiso absoluto con la educación. El compromiso absoluto con su país, con Colombia…”, dijo.

Fechas y ciudades del Kany García US Tour

Los boletos para los conciertos de Kany García a lo largo de los Estados Unidos se pueden adquirir en LiveNation.

Mie, Ago 30 San Francisco, CA The Fillmore

Jue, Ago 31 ? Sacramento, CA ? Ace of Spades

Vie, Sep 01 ? Los Angeles, CA ? The Belasco

Dom, Sep 03 ? San Diego, CA ? House of Blues

Mar, Sep 05 ? Phoenix, AZ ? The Van Burren

Vie, Sep 08 ? Dallas, TX ? Echo Lounge & Music Hall

Sab, Sep 09 ? San Antonio, TX ? Aztec Theatre

Dom, Sep 10 ? Houston, TX ? House of Blues

Mie, Sep 13 ? Chicago, IL ? House of Blues

Sab, Sep 16 ? Boston, MA ? Big Night Live

Dom, Sep 17 ? SIlver Spring, MD ? Fillmore Silver Spring

Jue, Sep 21 ? Wallingford, CT ? The Dome

Vie, Sep 22 ? Nueva York, NY ? Palladium Times Square

Dom, Sep 24 ? Filadelfia, PA ? Theatre of Living Arts

Mar, Sep 26 ? Atlanta, GA ? Buckhead Theatre

Jue, Sep 28 ? Charlotte, NC ? The Fillmore

Sab, Sep 30 ? Miami, FL ? Miami Beach Bandshell AGOTADO

Dom, Oct 01 ? Orlando, FL ? House of Blues AGOTADO

Vie, Oct 06 ? Miami, FL ? Miami Beach Bandshell NUEVA FECHA

Sab, Oct 07 ? Orlando, FL ? Hard Rock Live NUEVA FECHA

