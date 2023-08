Jennifer Lopez luce su tonificado abdomen al posar en lencería azul

Jennifer Lopez ha dado una sorpresa a sus más de 250 millones de seguidores en Instagram, pues publicó una serie de fotografías en las que aparece usando su vestido abierto y luciendo un minúsculo conjunto de lencería en color azul. La cantante escribió junto a las imágenes el mensaje: “Feliz lunes 💙 ¡Que todos tengan una grandiosa semana!”

Desliza para ver todas las fotos

Hace una semana la diva del Bronx compartió una imagen que la muestra en ese mismo lugar, seleccionando el vestuario que iba a usar para una sesión de fotos. Ella posó de perfil y presumió sus largas piernas, demostrando una vez más que a sus 54 años tiene una figura espectacular. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Precisamente con motivo de su cumpleaños Jennifer publicó en Instagram un video en el que aparece sirviendo coctel en dos copas, para después brindar con un hombre cuya identidad no revela, aunque bien podría tratarse de su esposo Ben Affleck. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

