Jennifer Lopez regresará a la escena musical este verano, con el álbum “This is me…now”

Jennifer Lopez emocionó a sus fans con una de sus recientes publicaciones de Instagram, pues dio una pista del lanzamiento de su esperado nuevo álbum This is me…now. Ella compartió una fotografía en blanco y negro que la muestra muy sonriente y con el título del disco en un póster; el mensaje que escribió junto a la imagen fue: “Día de entrega del álbum”. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

En noviembre pasado la diva del Bronx informó que tras una larga ausencia regresaría a la escena musical, con un estreno del disco previsto para finales de este verano. Ella publicó el track list del álbum -compuesto por 13 canciones- junto con una animación que muestra cómo luce ahora y con el outfit que usó para la portada de This is me…then (su nueva producción es la segunda parte de ese álbum, que salió a la venta en 2002). View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer no ha descuidado su carrera de actriz, pues hace dos meses se estrenó en Netflix la película “The mother”, en la que compartió créditos con Joseph Fiennes. Además, en su faceta de empresaria está promocionando su propia línea de cocteles; en su nuevo post de Instagram aparece recostada junto a la piscina y luciendo su figura en un traje de baño blanco con cinturón. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

