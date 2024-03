Belinda revela los motivos de su hospitalización y cancelación de concierto, ¿qué ocurrió?

A tan solo horas de su presentación en Coatzacoalcos, Veracruz, el 22 de marzo, el equipo de Belinda publicó un comunicado anunciando que la cantante estaba hospitalizada de emergencia y que se veía obligada a cancelar el concierto.

En el comunicado, se manifestó que fue hospitalizada por recomendación de su médico. Debido a esta abrupta noticia, los fans iniciaron una cadena de oración por su pronta recuperación, lo que llevó a la intérprete de ‘Ángel’ a pronunciarse sobre su estado de salud.

En horas de la mañana, la cantante publicó una historia de Instagram con el siguiente mensaje: “La salud siempre tiene que ser lo más importante”.

Y horas después volvió a la red social y le dejó un comunicado más amplio a sus fans:

“A todos los que me están preguntando y mandando mensajitos de apoyo, muchas gracias. Estos meses he trabajado muchísimo sin parar, estoy terminando mi disco y al mismo tiempo haciendo una serie que requiere de muchísimo trabajo y disciplina, a veces dejamos los temas para después y esto fue lo que me causó este colapso, los amo mucho y espero recuperarme pronto para seguir con mis compromisos”.

Belinda y su nuevo disco

Según las palabras de la cantante, el estrés de los últimos meses ha sido la causa de su hospitalización. El 31 de enero de este año, Belinda estrenó su sencillo ‘Cactus’, marcando su regreso a la música.

La artista no solo cambió su estilo, también incursionó en el género de los “corridos tumbados” o “corridos coquettes”, como mencionó en una entrevista.

Después del lanzamiento de su canción, el cual fue un éxito en las plataformas digitales, se disponía a presentarse en la Expo Feria Coatza.

De momento, se desconoce la reprogramación de los mismos y en el comunicado se lee: “La salud de Belinda es nuestra principal preocupación en este momento. Esperamos poder reprogramar el concierto en una próxima fecha. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocasionar. Agradecemos su comprensión, amor y cariño”.

¿Qué son los corridos coquette?

En una entrevista con Vogue México, la cantante explicó el significado de los “corridos coquettes”, su nuevo género musical.

Aseguró que los corridos coquettes son un estilo que toma sonidos del corrido tradicional, pero los transforma en algo más delicado y soñador, añadiéndoles matices femeninos y toques de pop.

Sobre su cambio en la escena musical, la cantante expresó que se trata de “Tomar riesgos es esencial, sin perder tu esencia”.

Por ahora, se sabe que su próximo disco, titulado ‘Indomable’, se estrenará en el mes de abril. En su próximo sencillo, seguirá explorando “su nuevo género musical” y contará con la colaboración del cantante Natanael Cano.

Cano es considerado el precursor de los corridos tumbados y uno de los exponentes más importantes del género. A sus tan solo 22 años, lanzó su primer disco en 2019 titulado ‘Todo Es Diferente’.

Es socio de composición del mexicano del momento, Peso Pluma y Dan Sánchez.

