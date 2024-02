Cazzu, novia de Christian Nodal, presume a detalle el enorme clóset que tiene en su mansión

La intérprete argentina Cazzu, de 30 años y quien en septiembre del 2023 se convirtió en mamá de la pequeña Inti, abrió las puertas de su imponente mansión en Argentina y lo hizo para compartir con sus seguidores detalles de su impresionante clóset, en el que tiene cualquier cantidad de outfits y accesorios para toda ocasión.

La pareja de Christian Nodal goza de toda una habitación para uso exclusivo de su armario, tal y como lo pudimos atestiguar en los materiales que compartió en Instagram Stories.

Su vestidor está dotado de una isla central, de varias cajoneras, así como de un espejo de cuerpo completo, en el que la sudamericana ama retratarse o verse para confirmar si el outfit que lleva puesto le va bien o debe de cambiarlo por algún otro.

Por lo que pudimos notar, Cazzu es sumamente ordenada, al tener todos sus outfits y accesorios perfectamente colocados en su armarios.

Viven en Argentina para estar lejos de los reflectores.

A pesar de que ella y Christian Nadal son muy de llamar la atención en el escenario y en las redes sociales, todo cambia cuando se trata de su vida privada, pues son amantes de tener privacidad y estar alejados del bullicio de las grandes ciudades, así como de los grandes lujos.

“Vivo en un campo en donde no se me cruza nadie con quién platicar. Están unos vecinos muy a lo lejos, pero una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos, nos sentamos a tomar unos matecitos. Y las vistas son preciosas, no te puedo explicar cómo se ve el cielo y todo eso”, relató el intérprete de ‘Botella Tras Botella’.

A continuación compartió que ahora hace cosas que antes no podía realizar, pues siempre estaba acompañado de su equipo de seguridad, pero en su nueva vida ha podido prescindir de ella.

“Ahí me la paso viendo películas, haciendo las compras, yo manejo, no traigo seguridad, no traigo nada de eso. Volví a sentirme como un humano, como si alguien me ve por los tatuajes y veo que se ríen de mí o que algo no les gusta, me da felicidad”, continuó.

Hay que recordar que el ex de Belinda ya había confesado que vivirían con su hijita en una casa rodante cuando estuviera en alguna de sus múltiples giras, pues desea que su familia esté lo más cómoda posible en sus travesías.

“Vamos a movernos toda la familia en una casa rodante, un motorhome”, declaró en una entrevista que tuvo con Vogue.

