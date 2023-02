Sebastián Yatra se disculpa con Bellakath tras crítica a tema “Gatita”: “¡Perdón! La verdad me pasé un poco”

Una vez que Sebastián Yatra hiciera un polémico comentario sobre el famoso tema “Gatita”, de Bellakath, en una conferencia de prensa de Premio Lo Nuestro, la cantante mexicana lo enfrentó en redes sociales y el cantautor colombiano se disculpó por ello.

“Hay una canción de una gatita que está como muy pegada. ¿Cómo es que va la de la “Gatita”, qué dice? Porque es como si un marciano viene acá y nos quiere conquistar y le pongo esa canción, ese man se devuelve, se regresa”, expresó el famoso.

Tras el revuelo que se armó en redes sociales, Bellakath, mostró en las historias de su cuenta personal de Instagram, una captura de pantalla de una conversación que tuvo con el colombiano, a quien confrontó por los comentarios sobre la melodía, pero al parecer todo quedó en buenos términos entre ambos.

“Jajajajaja un abrazo grande. Felicidades, hoy nos divertimos e hice muchos chistes con la canción, con todo cariño”, escribió Sebastián Yatra. A lo que Bellakath contestó: “OMG, ya vi tu chiste y no lo sentí con mucho cariño, qué sad, aun así, un abrazo”.

“¡Perdón! La verdad me pasé un poco. A veces hago chistes pesados y luego me arrepiento. Pero no es con mala onda, la canción obvio es un hit y divertida. Un abrazo”, finalizó el cantautor colombiano.

Sebastián Yatra se burla de “Gatita” tema que canta Bellakath pic.twitter.com/q3nNmX1kur — Lo + viral (@VideosVirales69) February 24, 2023

Bellakath arregla “mal entendido” con Sebastián Yatra

Bellakath acompañó su captura de pantalla de la conversación con Sebastián Yatra, con un mensaje donde explicó que el mal entendido finalmente quedó arreglado.

“No se preocupen amigos, todo está bien, Yatra no lo hizo con mala intención, gracias a mis seguidores por sus mensajes avisándome”, escribió la cantante mexicana, quien hace unos días generó polémica al revelar que sueña con llevar su música a un medio tiempo del Super Bowl.

