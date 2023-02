Premios Lo Nuestro: Sebastián Yatra se burla de curiosa canción de Bellakath | VIDEO

24 horas después de que se llevara a cabo la gala de los Premios Lo Nuestro, no deja de haber detalles que generan polémica. Esta vez fue Sebastián Yatra quien dio de qué hablar en conferencia de prensa después del evento, donde se burló de la canción “Gatita” que interpreta la mexicana Bellakath.

El cantante de origen colombiano dejó claro que no le gusta la música de la ex participante de “Enamorándonos” y pese a que él es uno de los representantes de la música urbana más aclamados, éste no es fan del “cumbiatón”.

Pese a que “Gatita” se ha convertido en uno de los temas más virales de los últimos meses, incluso llegó hasta el mundial de Qatar y puso a bailar a todos los que estaban cerca de quien la reprodujo en una enorme bocina la canción, esto sin importar la nacionalidad de los presentes.

Pero tal parece que Yatra no fue nada feliz y tampoco lo puso a bailar el tema de Bellakath ya que el exnovio de Tini Stoessel aseguró que, si extraterrestres quieren invadirnos, al escuchar “Gatita” se devuelven inmediatamente.

Sebastián Yatra se burla de “Gatita” tema que canta Bellakath pic.twitter.com/q3nNmX1kur — Lo + viral (@VideosVirales69) February 24, 2023

“Hoy la escuché, hay una canción de una gatita que está como muy pegada. ¿Cómo es que va la de La Gatita, qué dice? Porque es como si un marciano verde viene acá y nos quiere conquistar y le pongo esa canción ese man se devuelve. Muy pasado mi chiste, perdón” SEBASTIÁN YATRA

Hasta el momento, Bellakath no se ha pronunciado al respecto tras las declaraciones de Sebastián Yatra, sin embargo, seguidores de la mexicana defendieron no solo la música que hace esta famosa mujer, sino también aseguran que el colombiano tampoco es un gran músico.

Y es que, usuarios de redes sociales creen que Yatra quiso hacer menos el talento de Bellakath, por lo que ya lo han apodado “Mozart” esto haciendo mofa a que el cantante tampoco es que tenga la voz que el mundo esperaba.

También te puede interesar: