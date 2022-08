Sebastián Yatra recibe del ex jugador del FC Barcelona, Luis Suárez, la camiseta del Nacional

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El cantante Sebastián Yatra se encuentra en Uruguay para presentar su concierto como parte del Dharma Tour, pero no pudo evitar la emoción recibir un regalo muy especial de manos de una de las estrellas del fútbol que más admira, el exjugador del FC Barcelona, Luis Suárez. Mismo que le obsequió una camiseta del Nacional, equipo al que regresó después de 17 años.

Sebastián Yatra ha tenido la dicha de poder decir que cumplió uno de sus más grandes anhelos, conocer a Luis Suárez, ex jugador del FC Barcelona, quien le dio una camiseta del equipo al que volvió recientemente el Nacional de Uruguay. Por supuesto, el colombiano lo presumió en su cuenta de Instagram y además la usó durante su concierto.

El ex de Tini Stoessel, Sebastián Yatra, cumple uno de sus sueños futbolísticos durante su estancia en Uruguay. Doble motivo de felicidad para el cantante tras su esta visita. Además de colgar el cartel de ‘Agotado’ en el multitudinario concierto que ofreció este fin de semana en la capital del país, Montevideo, el astro del pop tuvo oportunidad de cumplir uno de sus grandes sueños en lo que a su pasión por el fútbol se refiere.

Como se ha apresurado a revelar Yatra por fin conoció en persona a uno de sus ídolos de este deporte, el delantero Luis Suárez, y recibió del exbarcelonista una flamante camiseta firmada de su nuevo equipo. El ariete fue presentado recientemente como jugador del Nacional nuevamente. View this post on Instagram A post shared by Club Nacional De Football (@nacional)

Aunque no está seguro de ello, Sebastián ya fantasea con la posibilidad de que su remera sea la primera que ha entregado el también exfutbolista del Liverpool y el Atlético de Madrid desde su regreso a la institución deportiva por excelencia de Montevideo, que será de nuevo su casa y posiblemente la última antes de su retirada profesional. View this post on Instagram A post shared by Club Nacional De Football (@nacional)

“Fui la primera camiseta que regaló Suárez en su vuelta a @nacional, o eso me gustaría creer jajaja. ¡¡¡Éxitos crack!!!”, escribió el intérprete en un primer mensaje. “¡¡¡Uruguay!!! Volvimos después de casi tres años para cantar esta noche. ¡Qué felicidad coincidir con la vuelta a casa de este mega crack! Gracias por el cariño y la camiseta, seguro que serán unos meses históricos en el Nacional“, concluyó Sebastián Yatra. Aquí les dejamos su última videoclip con Pablo Alborán, “Contigo”.

