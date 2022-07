Sebastián Yatra le gana a Nadal en un reto de “fuercitas” y el tenista le envía un mensaje

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hace poco, el tenista español Rafael Nadal ha dado mucho de que hablar cuando decidió que no jugaría su partido de las semifinales de Wimbledon contra Nick Kyrgios por una lesión muscular. Esta situación debido a un problema en la zona derecha del abdomen que lo obligó a parar sorprendió a muchos de sus fanáticos.

Por esta razón, Nadal se encuentra en medio de unas ‘vacaciones obligadas’, no solo para tener tiempo para compartir con su familia y amigos, y salir a clubes y de fiesta, sino también para disfrutar encontrándose con celebridades, como fue su momento junto a Sebastián Yatra esta semana.

Nadal subió una imagen abrazando al cantante colombiano. A ambos se les puedes ver riendo y estando muy felices, disfrutando de la compañía de uno y el otro, después de ver quién era más el fuerte en un reto de “fuertecitas”

“Hicimos pulso y Yatra me destruyó. Es la verdad y se tenía que decir. Sebastián Yatra, crack, fuerza sobrehumana”, comentó el español en su publicación a lo que el colombiano le comentó: “Gracias Rafa. Qué bueno que lo aceptes y lo compartas con el resto del mundo”.

Este no es el primer momento en el que han compartido Nadal y Yatra, pues en otras ocasiones pasadas se han encontrado y el tenista ha dicho que le gusta el trabajo del cantante, quien ha dicho que “hay muchas personas que son talentosas pero hay pocas a las que uno admira porque la admiración es sobre algo muy integral. Me sorprendió saber que es fan mío”. View this post on Instagram A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Por otro lado, Rafael Nadal no solo es fanático de Yatra, sino que también ha compartido con otros artistas colombianos. Por ejemplo, hace unos días también compartió algunas imágenes junto al reguetonero Maluma, tras compartir una charla y un evento. “Gran noche con amigos”, dijo.

También te pueden interesar:

–¡Gratis! Sebastián Yatra cantará con holograma de sí mismo en concierto virtual de Pandora y Verizon

–Rafael Nadal y su “perreo intenso”: El tenista español se va de fiesta y muestra sus mejores pasos en concierto de Maluma

–Sebastián Yatra confesó la razón por la que ‘habló mal’ de Camilo y Rauw Alejandro

–Insólito: Peleador de la UFC desafió a Rafael Nadal a un combate