Sebastián Yatra y su inesperado gesto hacia Tini Stoessel tras cantar junto a Coldplay

El cantante colombiano Sebastián Yatra demostró que su amor por la argentina Tini Stoessel se mantiene intacto y celebra todo sus logros a nivel profesional. Prueba de ello fue el tierno gesto que el famoso tuvo ante la invitación que la joven recibió para subir al escenario junto a Coldplay e interpretar una canción. ¿En qué consistió su detalle? Aquí te lo contamos.

No cabe duda que esta semana se convirtió en una de las más especiales para la intérprete de “Miénteme” y “La niña de la escuela”, pues fue convocada por Coldplay para participar en dos de sus shows en el Estadio Monumental para entonar el tema “Let Somebody Go”, parte del álbum “Music of the Spheres”.

Dicho momento quedó inmortalizado a través de decenas de fotografías y videos que más tarde fueron retomados por la cantante y subidos a su cuenta de Instagram junto a un emotivo mensaje con el que calificó dicha experiencia como “memorable”.

“Las palabras no son suficientes para poder describir lo que sentí estos dos días…un sueño inimaginable q se hizo realidad. Gracias Coldplay por haberme invitado a vivir estos shows tan memorables, increíbles e inspiradores. Fue la experiencia más hermosa de mi vida. Agradecida por el amor q nos brindaron, para siempre en mi corazón“, escribió Stoessel para acompañar su publicación.

Coldplay tampoco dejó pasar por alto la presencia de la argentina en sus presentaciones, y por medio de una publicación: “TINI // River Plate stadium // Nov 1 🇦🇷”, expresaron desde la cuenta oficial.

No pasó mucho tiempo antes de que sus millones de seguidores se hicieran presentes a través de comentarios y likes; sin embargo, hubo uno en especial que llamó la atención de los internautas de forma inmediata.

Sebastián Yatra on Tini Stoessel's Instagram post. pic.twitter.com/sD6VuKOuAH — Miss News (@MissNews5) November 5, 2022

Se trató de la ex pareja de Tini Stoessel, el también cantante Sebastián Yatra, quien manifestó su emoción por los logros de la famosa a través de un discreto, pero contundente “me gusta”.

Con ese pequeño gesto Sebastián Yatra dejó más que claro que a pesar de llevar mucho tiempo separados y de que ella ahora esté de novia con Rodrigo De Paul, sigue existiendo una relación cordial y de admiración entre ambos.

