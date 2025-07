Yeri Mua responde a las amenazas de influencer de filtrar videos íntimos

La polémica entre Yeri Mua y la Yina Calderón continúa. Luego de criticar su relación con el cantante Sai, la influencer colombiana amenazó a la “Bratz jaracha” con publicar unos supuestos videos íntimos que tiene de ella.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, Calderón aseguró que tenía una serie de videos íntimos de Yeri Mua, lo que desató la ira de la cantante mexicana que no dudó en responder.

También en su cuenta de TikTok, la cantante de “Ojitos chiquiticos” criticó a la influencer colombiana por hacer ese tipo de amenazas para infundir miedo e insinuó que tomaría acciones legales.

“Si ella acostumbra a hacer eso, pues que lo haga, pero conmigo no (…) Como que esa es tu manera de defenderte, entonces órale, ese es tu modo, pues hazlo mamacita, si te gusta actuar así como cochinito, salvaje, adelante… Yo no soy así”, dijo.

La cantante mexicana también se refirió a una serie de videos íntimos de la colombiana que se filtraron. “Es más, tus videos íntimos ya están afuera. Mira, tienes un video en el balcón, nomás porque tú tienes un video jugando en el balcón ya me quieres andar a mí exhibiendo. Pero, pues, no mija, no, yo no soy así”, aseguró.

En los últimos días, la cantante mexicana ha protagonizado una discusión en redes sociales con la influencer colombiana Yina Calderón, quien la criticó su relación con Sai.

Luego de que Yeri Mua hiciera pública su relación con el cantante colombiano en redes sociales, Calderón no dudó en cuestionar públicamente el romance entre ambos.

Yina aseguró que Sai estaría aprovechándose de la fama de la mexicana para ganar popularidad y calificó al cantante como un “pato”, término que usó para describir a alguien sin éxito propio que busca figurar al lado de una persona exitosa.

Calderón aseguró que Yeri Mua necesita a un hombre que esté a su “altura” y con el mismo nivel de “brillo”, sugiriendo que Sai no ha logrado consolidarse en la música y que su carrera es prácticamente desconocida fuera de su círculo familiar.

