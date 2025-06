Yeri Mua reacciona a las críticas por su relación con Sai

Yeri Mua está en medio de una nueva polémica. En los últimos días, la cantante mexicana ha protagonizado una discusión en redes sociales con la influencer colombiana Yina Calderón, quien la criticó su relación con Sai.

Luego de que la cantante de “Ojitos chiquiticos” hiciera pública su relación con el cantante colombiano en redes sociales, Calderón no dudó en cuestionar públicamente el romance entre ambos.

Yina aseguró que Sai estaría aprovechándose de la fama de la mexicana para ganar popularidad y calificó al cantante como un “pato”, término que usó para describir a alguien sin éxito propio que busca figurar al lado de una persona exitosa.

Calderón aseguró que Yeri Mua necesita a un hombre que esté a su “altura” y con el mismo nivel de “brillo”, sugiriendo que Sai no ha logrado consolidarse en la música y que su carrera es prácticamente desconocida fuera de su círculo familiar.

Tras las declaraciones de Yina Calderón, Yeri Mua respondió de forma contundente a través de una transmisión en vivo en TikTok, donde desestimó las críticas y calificó a la influencer colombiana como una “hipócrita”.

“El sonido de la morra más hipócrita del mundo. ¿Amiga qué? Como si no me hubiera tirado desde hace años. Desde hace mucho me cae mal”, dijo la mexicana.

Asimismo, Yeri Mua cuestionó la autoridad de Yina Calderón para opinar sobre su vida sentimental y la carrera musical de Sai.

“¿Cómo se atreve a decir que no le pega la música, como si ella no sacara música y nunca en su vida le ha pegado? Y así podría decir mil cosas, pero se me hace una persona tan irrelevante…”, dijo.

Yeri Mua le pidió que no la mencionara más y defendió su relación con Sai.

La disputa se intensificó con intercambios sarcásticos en redes sociales, donde Yeri Mua compartió imágenes junto a Sai en las que se mostraban cariñosos, y se burló de la molestia de Yina Calderón.

Por su parte, Calderón reiteró sus críticas, asegurando que Sai busca fama a costa de la mexicana y que la relación no le conviene a Yeri.

