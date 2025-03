¿Terminó la rivalidad? Yeri Mua y Bellakath lanzan una canción juntas

Tras mucho tiempo enemistadas, parece que Yeri Mua y Bellakath hicieron las paces, pues las cantantes lanzaron recientemente una canción juntas.

Se trata de “Él no es tuyo”, un reguetón que marca su primera colaboración juntas tras varias polémicas en las que se han visto envueltas.

La canción llega días después de que Yeri Mua aclarara en una reciente conferencia de prensa que, tras un tiempo enemistadas, ya no estaban peleadas, reseñó el diario Milenio.

En ese momento, la Bratz Jarocha aseguró que la colaboración fue un reto porque estaban peleadas, pero luego de que solucionaron las cosas todo fue más fácil.

“Colaborar con Bellakath fue todo un reto porque todos saben que en su momento estuvimos peleaditas y no nos caíamos bien, pero no me gusta tener conflictos con la gente. Prefiero llevármela chido”, dijo.

Yeri Mua también aseguró que admira el trabajo de Bellakath y mencionó lo que más le gusta de la cantante de “A ese gato”.

“Yo sí escuchaba la música de Bellakath, sí era consumidora de su música y es una artista que admiro y me gustan muchas cosas de ella: su disciplina”, indicó Yeri Mua.

En abril del año pasado, Yeri Mua y Bellakath protagonizaron una acalorada discusión en redes sociales, donde las cantantes se lanzaron varias indirectas.

Todo comenzó luego de que Yeri publicara en Instagram los ensayos que está realizando para perfeccionar sus habilidades sobre el escenario, lo que provocó algunas burlas por parte de Bellakath en su cuenta de X.

“Agradecida de no parecer chapulín aplastado cuando bailo estilo flow”, escribió la intérprete de “Gatita”. Esto no le sentó bien a la “La Bratz Jarocha”, quien no se quedó callada y reaccionó.

“A mí me operaron bien, a ti te operaron mal…y te lo grabas beba”, respondió en referencia a las cirugías estéticas que Bellakath se ha realizado.

Tras algunas críticas por parte de algunos usuarios, Bellakath borró los post de indirectas sobre Yeri en su cuenta de X. Asimismo, la cantante explicó que se dejó llevar por sus emociones.

“Fue un ataque de explosión porque me sentí mal por la canción y yo creo que las dos nos burlamos de los cuerpos”, escribió.

