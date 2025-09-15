Yeri Mua logró presentarse en Tijuana pese a las amenazas recibió en las últimas semanas

Tras semanas de mucha tensión, la influencer y creadora de contenido Yeri Mua logró presentarse con éxito en la Feria de Tijuana, a pesar de las amenazas de muerte que recibió en las últimas semanas por parte de seguidores del streamer Lonche.

Estas amenazas generaron gran preocupación en su equipo y seguidores, quienes manifestaron apoyo y exigieron garantías para su seguridad. Sin embargo, Yeri decidió continuar con su agenda de presentaciones y asistir al evento, demostrando valentía y compromiso con su público.

“No se preocupen, Dios siempre ha estado conmigo”, escribió Yeri en un video de TikTok para informarle a sus fans que todo salió bien y para agradecerles por su apoyo tras presentarse en el Parque Morelos.

En días recientes, Yeri Mua denunció en redes sociales ser blanco de amenazas de muerte por parte de los fans del streamer Lonche, conocidos como “F.E.S.”.

Las amenazas ocurrieron después de que Yeri Mua y Lonche protagonizaran una polémica pública en redes sociales.

Según la cantante, Lonche la habría hostigado repetidamente, por lo que ella respondió exponiendo una supuesta infidelidad del streamer con una amiga.

Las acciones de Yeri Mua desataron la furia del grupo de fans de Lonche, quienes comenzaron a lanzar mensajes intimidatorios, amenazas de muerte y hasta dejaron mantas con advertencias explícitas en Tijuana.

Las amenazas que ha recibido la cantante incluyen imágenes de armas de fuego y mensajes en contra de sus familiares, incluyendo a su hermano menor.

Yeri Mua responsabilizó públicamente a Lonche y sus seguidores por cualquier daño que pudiera ocurrirle a ella o a su familia, e hizo un llamado a autoridades para solicitar protección.

Hasta ahora, las autoridades locales no han informado sobre investigaciones relacionadas con estas amenazas.

