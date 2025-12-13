Galilea Montijo luce radiante en un look otoñal de blazer y medias 

Siempre lista para compartir con su público una probadita de lo que acontece en su día a día, la conductora Galilea Montijo recurrió a su cuenta de Instagram con una recopilación de los mejores looks de la semana que portó durante las transmisiones del matutino “Hoy”.

El inesperado carrusel de imágenes mostró a la tapatía posando desde los pasillos de Televisa enfundada en atuendos que además de hacer un despliegue de su gusto por la moda, evidenciaron la despampanante figura con la que cuenta a sus 52 años.

El primero de ellos fue un ajustado vestido negro que se abrazó a su silueta de pies a cabeza y dejó poco a la imaginación gracias a su atrevido escote en la espalda. La pieza fue acompañada por unas botas de tacón y accesorios minimalistas.

Y aunque esta primer propuesta dio mucho de qué hablar entre sus seguidores más fieles, hubo un segundo modelito que la volvió el blanco de piropos. Se trató de un look monocromático en el color de la temporada, el borgoña.

Este estuvo compuesto por un conjunto de minifalda y blazer con diseño de polkadots, el cual se vio elevado por una blusa transparente y medias del mismo color, así como unos stilettos de punta alargada. El detalle que terminó por consolidar su propuesta como una de las favoritas del público fue el cinturón oversized y de hebilla dorada que delineó su silueta.

Galilea Montijo no se guardó los detalles de sus atuendos y mediante la descripción de su post reveló que su calzado forma parte de la colección otoño-invierno de la marca que es embajadora: “Semana en @programahoy. Mis botas y zapatos son de @cklassoficial”, confesó.

Los piropos y comentarios de cariño no se hicieron esperar bajo el post, destacando algunos como: “Espectacular”, “Toda una reina hermosa”, “Todo qué ver esos outfits, mi reina”, “Pero que mujer”, “Guapísima”, “Hermosura” y “Todo un ícono de México”, entre otros.

Seguir leyendo:

• Galilea Montijo sale en defensa de Melenie Carmona ante polémica con Alicia Villarreal

• Galilea Montijo reflexiona sobre el lado oscuro de la fama: “Es muy fácil decir cualquier cosa en redes”

• Galilea Montijo protagoniza una romántica escapada a la playa con su novio Isaac Moreno