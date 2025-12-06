Galilea Montijo reflexiona sobre el lado oscuro de la fama: “Es muy fácil decir cualquier cosa en redes”

En una nueva ola de declaraciones, la conductora mexicana Galilea Montijo abrió su corazón como nunca antes sobre los retos a los que se ha tenido que enfrentar a lo largo de sus 30 años de trayectoria en la televisión, argumentando que cada vez es más común ser el blanco de críticas debido al poder de las redes sociales.

Fue durante la más reciente transmisión del programa “Netas Divinas” que la tapatía se sinceró sobre las polémicas en las que se ha visto involucrada y las críticas que ha recibido a manos de los internautas. Allí, aseguró que si bien para ella estas carecen de credibilidad, personas de su círculo cercano se ven afectadas por el qué dirán.

A propósito de este hecho, Galilea Montijo recordó la ocasión en la que una de las opiniones que compartió durante dicha producción fue sacada de contexto y terminó por desatar una ola de dimes y diretes que su hijo Mateo salió a hacer frente.

“De los dolores más grandes que he tenido es algo que sacaron de contexto aquí y mi hijo se peleó con alguien por defenderme. Eso es terrible porque en un solo clip que sacaron de contexto la gente lo ve a las 10 u 11 de la mañana, y nosotros lo estamos platicando en un contexto de un programa entre mujeres, en una hora que es ya de noche”, explicó ante sus compañeras de “Netas Divinas”.

De acuerdo con la famosa de 52 años, este tipo de reacciones negativas hacia las figuras públicas han tomado fuerza en los últimos años gracias al alcance de las redes sociales.

“Lo sacan completamente de contexto porque no sabes de dónde venimos, qué fue lo que preguntamos o si lo que estamos diciendo, incluso, muchas veces, es broma“, complementó su mensaje.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Galilea Montijo expresa su descontento contra la cultura de la ‘cancelación’. En 2023 reprobó que los detractores se escuden tras una pantalla con comentarios hirientes.

“Desgraciadamente hoy en día ya es muy fácil decir cualquier cosa a través de las redes sociales, cualquiera ya puede tener un canal de televisión y no está controlado en cuestión legal, regulado, no hay manera. Y luego eso se convierte en bolitas de nieve“, condenó ante la prensa en ese entonces.

