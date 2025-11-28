Galilea Montijo protagoniza una romántica escapada a la playa con su novio Isaac Moreno

La conductora Galilea Montijo se encuentra en una de las mejores etapas de su vida a nivel profesional y personal, prueba de ello es su más reciente hazaña en redes sociales, donde dio una mirada a la romántica escapada a la playa que protagonizó junto a su pareja, el modelo Isaac Moreno. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, la estrella de la pantalla chica colocó un carrusel de imágenes en el que se dejó ver en compañía de su enamorado, muy sonrientes y compartiendo un rato agradable frente a una fogata con el mar y las estrellas de fondo.

“Solo faltan 2 y no necesitamos NADAAA!!! @ipmoreno ❤️”, escribió Galilea Montijo para acompañar el post que desató furor entre su comunidad digital, compuesta por poco más de 11 millones de seguidores.

Las postales sirvieron como testigo de la complicidad que existe entre la parejita que se hizo pública en mayo del 2023. Y es que a donde quiera que van, ya sean compromisos de trabajo o evento sociales, dan de qué hablar gracias a su estilo y conexión.

A proposito de este hecho, fueron varias las estrellas del mundo del entretenimiento que se dieron a la tarea de comentar la publicación y llenarlos de piropos que hicieron eco de la gran historia de amor que protagonizan.

Una de las primeras en hacerse presente fue su amiga y compañera del programa “Hoy”, Andrea Legarreta, así como el maquillista de las estrellas Alfonso Waithsman y la productora de “La Casa de los Famosos México”, María Noguerón.

“Gali, amooo verte disfrutar”, “Que lindos, que hermosa pareja. Amooo verlos sonreír”, “Gali, se merecen el uno al otro”, ” Lindo es verte feliz, sigue disfrutando… la vida es solo 1″, “¡Ay wow! Los mas cute” y “Gozeeeeeen, los quieroooooo”, son algunas de las muestras de cariño que se registraron en Instagram.

