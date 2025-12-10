Galilea Montijo sale en defensa de Melenie Carmona ante polémica con Alicia Villarreal

La conductora mexicana Galilea Montijo se sumó a la ola de famosos que se pronunciaron sobre la polémica que envuelve a la cantante Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona luego de que esta última confirmara su distanciamiento.

Su postura ante dicha situación quedó al descubierto durante la más reciente transmisión del programa matutino “Hoy”, cuando la tapatía y el resto de sus compañeros abordaron el tema gracias al revuelo que este originó en redes sociales.

El intercambio de opiniones comenzó con Andrea Legarreta no tomando partido por alguna de las famosas, sino por el bienestar de su lazo familiar: “Se está poniendo complicado y esto cada vez está creciendo más. Ojalá que se arreglen ellos en corto, en familia, y les deseamos lo mejor”, destacó.

Por su parte, Galilea Montijo lamentó que se le reproche a Melenie Carmona haber expresado su opinión; sin embargo, expresó su deseo de que madre e hija puedan resolver sus diferencias.

“Lo que pasa es que cuando lo haces público, unos se sienten con una autoridad para estar regañando a la niña que uff… Yo creo que solamente entre familia se arreglan estas cosas“, sentenció desatando una ola de opiniones divididas.

Y es que no pasó mucho tiempo antes de que los internautas atribuyeran estas declaraciones al duro mensaje que la comunicadora Pati Chapoy lanzó desde “Ventaneando”, reprobando el descontento de Melenie Carmona ante el manejo que su madre a dado a su relación en redes sociales.

“El tono que utilizó, la forma en que se dirige a ella creyendo que de pronto, no sé qué pretenda. Lo único que nos da a entender es que está muy enojada con algo, no sé por qué“, mencionó la presentadora estelar del show de espectáculos.

Sin embargo, la estocada final que muchos usuarios calificaron como fuera de lugar fue aquella en donde Chapoy hizo mención del apoyo que Melenie ha recibido de su madre a lo largo de su vida: “Melenie, te recuerdo que estás viva gracias a tu mamá, y no nada más porque te dio a luz, sino porque te ha mantenido toda la vida: te ha dado de comer, te ha dado vestido y, hoy, te ha dado casa y sustento para que inicies tu vida“, sentenció.

Cabe recalcar que a pesar de la ola de dimes y diretes que se generó sobre la supuesta indirecta de Galilea Montijo a Pati Chapoy, ninguna de las dos partes se ha pronunciado al respecto.

Seguir leyendo:

• Galilea Montijo reflexiona sobre el lado oscuro de la fama: “Es muy fácil decir cualquier cosa en redes

• Galilea Montijo protagoniza una romántica escapada a la playa con su novio Isaac Moreno

• Galilea Montijo extiende su apoyo a Belinda en su batalla legal contra Lupillo Rivera