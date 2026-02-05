¿Qué canciones podrían ser parte del repertorio de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

Sin lugar a dudas, una de las canciones más esperadas durante el Super Bowl LX, dentro del repertorio de Bad Bunny, es “Tití Me Preguntó”. Tema que desde que salió a la palestra pública generó interés, sobre todo porque todos querían saber quién era “Tití”. Gracias a Penélope Cruz la pregunta encontró respuesta.

“Tití Me Preguntó”

La actriz española, en entrevista con la revista “i-D Magazine”, lanzó el cuestionamiento y Bad Bunny no se pudo resistir. La respuesta demostró cuánto de su cultura forma parte de sus letras musicales, ya que “Tití” no hace referencia a una persona específica, sino a un apelativo cariñoso con el que los boricuas en Puerto Rico hacen referencia a las tías.

“NuevaYoL”

Con este frío azotando a diversos estados del país, sería bueno que dentro de su repertorio también sonara “NuevaYoL”. Siendo honestos, creo que este tema podría ser considerado para su opening.

¿Cardi B y J Balvin?

“I Like It” es otro tema que podría formar parte de su repertorio; recordemos que el tema incluso sirvió para diversos proyectos publicitarios y la canción como tal es una colaboración entre Cardi B y J Balvin junto a Bad Bunny. De ser posible, podríamos estar ante la posibilidad de contar con ambos artistas arriba del escenario con el boricua.

“Debí tirar más fotos” (“DtMF”) es un tema que no debería faltar y que el intérprete no debería dejar de lado. Sobre todo porque el álbum que justo lleva este título generó una opinión diferente sobre su estilo y su música, no solo entre sus fans, sino entre sus detractores.

¿Y por qué no podríamos esperar “Callaita”? Aunque varias de estas canciones sonaron en el Super Bowl de Shakira y Jennifer López, la verdad es que no tuvieron la preponderancia que se merecían, tomando en cuenta que la participación del “Conejito Malo” no fue tan contundente como la de J Balvin junto a JLo. Algo que probablemente no estuvo en manos del boricua.

¿Bad Bunny subirá solo o tendrá compañía boricua en el escenario?

Dentro de los posibles invitados a su escenario, así como muchos esperamos ver a Cardi B y a J Balvin, muchos otros también están esperando que nombres como los de Daddy Yankee, Marc Anthony y Don Omar puedan ser parte de un digno homenaje a varias de las voces más imponentes, no solo dentro del género urbano y la salsa, sino al talento de Puerto Rico.

Si al escenario suben los antes mencionados, ¿qué temas escucharíamos? En el caso de Daddy Yankee, aunque muchos esperan “Gasolina”, la verdad es que lo más seguro nos lleva a pensar que su colaboración con BZRP con “Music Sessions #0/66” es que la podría sonar en el medio tiempo.

En el caso de Don Omar, la verdad es que hay tantas opciones: “Dile”, “Danza Kuduro” y “Salió el sol” son opciones válidas para uno de los reyes del género. Y como la especulación no tiene límites, pensando en ver a Marc Anthony en el mismo escenario, de este podríamos esperar temas como “Vivir mi vida” o “Aguanile”.

Sean cuales sean los temas que elija Bad Bunny y sus posibles invitados, la verdad es que la expectativa que se ha generado alrededor del medio tiempo XL del Super Bowl nos lleva a pensar que este podría elevar los ratings de este evento, superando a Rihanna, Katy Perry y, por qué no, incluso a Kendrick Lamar.

Sigue Leyendo más de Bad Bunny aquí:

· “Siempre tienes que estar orgulloso de quien eres”: el mensaje de Bad Bunny para el Halftime Show del Super Bowl LX

· Yeri Mua volvió a hablar sobre lo que ocurrió en concierto de Bad Bunny con Carolina Miranda

· J Balvin confirmó que asistirá al Super Bowl para ver a Bad Bunny