Trump ampliará presión contra California con grupo especial para investigar presunto fraude

Donald Trump firmará en los próximos días una orden ejecutiva para crear un nuevo grupo de trabajo federal enfocado en investigar presuntos abusos y fraudes en programas de bienestar social, con especial atención en California y otros estados gobernados por demócratas

De acuerdo a CBS News, el grupo será dirigido por el vicepresidente J.D. Vance, una señal de la prioridad política que la Casa Blanca quiere dar a la iniciativa. Como segundo al mando estará Andrew Ferguson, funcionario federal encargado de la protección al consumidor, mientras que Colin McDonald, nominado por Trump para un nuevo cargo de investigador de fraude en el Departamento de Justicia, también participará en las pesquisas.

La firma de la orden ejecutiva está prevista antes de que finalice el mes, aunque el calendario podría modificarse, según las fuentes.

Sin embargo, destaca que el nuevo equipo pondrá el foco en California, estado gobernado por el demócrata Gavin Newsom, uno de los principales críticos de la Administración Trump y considerado un posible candidato presidencial en 2028.

Así, la iniciativa representa un nuevo choque entre la Casa Blanca y gobiernos estatales liderados por demócratas.

Datos contradicen el foco en inmigrantes

Aunque California y otros estados han detectado fraudes por miles de millones de dólares, especialmente en desempleo, ayudas por la pandemia y atención médica, estudios recientes contradicen la idea de que los inmigrantes sean los principales responsables.

Un informe del Instituto Cato reveló que entre 2013 y 2024, los ciudadanos estadounidenses fueron responsables del 95% de los 5,500 millones de dólares en pérdidas por fraude a programas sociales, mientras que los no ciudadanos representaron solo el 4.6%. Además, los inmigrantes defraudaron un 31% menos que los ciudadanos estadounidenses, según datos de la Comisión de Sentencias de EE. UU.

Por su parte, el gobernador Newsom ha defendido que California investiga activamente el fraude y ha señalado que los auditores estatales han identificado irregularidades millonarias, al tiempo que se han reforzado los mecanismos de prevención.

La creación del nuevo grupo de trabajo promete intensificar el debate político sobre el fraude, el gasto social y el papel del gobierno federal, un tema de alto interés para la comunidad hispana en Estados Unidos, especialmente en estados con grandes poblaciones inmigrantes como California.

