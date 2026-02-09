Bad Bunny domina Spotify en EE. UU. tras su histórico show del Super Bowl

Sin duda, el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es una gran plataforma y Bad Bunny lo está demostrando, después de su histórica presentación. Más allá de la ovación del estadio, la verdadera victoria del artista puertorriqueño se midió en streaming, listas de reproducción y un dominio absoluto de los números.

Después de su actuación, una auténtica carta de amor a la cultura latina que transformó el escenario deportivo por excelencia de EE.UU. en una fiesta global de reggaetón, los datos no tardaron en reflejar el impacto. En Spotify, sus reproducciones se dispararon 470% en Estados Unidos y 210% a nivel mundial, según señaló la revista Rolling Stone.

Para la mañana del lunes, había logrado una hazaña sin precedentes: acaparar los seis primeros puestos de la lista de las canciones más reproducidas diariamente en la plataforma en EE.UU.

El “efecto Super Bowl” funcionó como un viaje en el tiempo para su catálogo. Los fans no solo celebraron los éxitos recientes, también redescubrieron himnos pasados.

“Yo Perreo Sola”, un tema de 2020, experimentó un aumento astronómico del 2170% en reproducciones. “El Apagón”, su oda protesta a Puerto Rico de 2022, creció un 1320%.

Incluso temas considerados más profundos, como “LO QUE LE PASÓ A HAWAii” —interpretada de forma emotiva por el sorpresivo invitado Ricky Martin durante el show—, despertaron interés entre los oyentes estadounidenses, reseñó la revista.

La actuación, que también incluyó la explosiva presentación de Lady Gaga junto a Martin, sirvió de trampolín para los artistas invitados. Martin, por ejemplo, vio aumentar sus reproducciones en EE.UU. en 145% tras el evento.

Los números de Bad Bunny

Este triunfo coronó una racha ya impresionante para Bad Bunny, quien en el mes previo al Super Bowl había superado los 1.300 millones de streams globales, impulsado también por su éxito en los Grammy, donde se alzó con el premio a ‘Álbum del Año’.

Según Spotify, los oyentes se prepararon para el gran día enfocándose en los temas destacados de su más reciente álbum, ‘Debí Tirar Más Fotos’, como “DtMF” —que aprovechó el impulso para reingresar al Top 10 del Billboard Hot 100—, “BAILE INoLVIDABLE” y “NUEVAYoL”.

Sin embargo, tras la cúspide de su visibilidad, Bad Bunny ejecutó un movimiento intrigante: borró por completo su cuenta de Instagram, con sus 52 millones de seguidores, dejó de seguir a todos en X y eliminó su foto de perfil. Se espera que, en los próximos días, el cantante anuncie “una nueva era” o alguna “sorpresa” para sus fanáticos.

