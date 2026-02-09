Jason Myers, pateador de los Seahawks, aún no dimensiona sus récords y aporte para el título de Seattle

Jason Myers, pateador de los campeones Seattle Seahawks, reconoció este lunes que todavía no logra dimensionar los récords históricos que impuso en el Super Bowl LX y durante la temporada 2025 de la NFL, en la que se convirtió en el jugador con más puntos convertidos en una sola campaña.

“Ha sido un fin de semana increíble. La verdad es que aún no lo siento real. Quizás en un par de semanas empiece a asentarse un poco y pueda dimensionarlo, pero ahora mismo no puedo, simplemente estoy disfrutando el momento“, señaló el jugador.

Cinco goles de campo y un récord absoluto en el Super Bowl LX

En la contundente victoria de los Seattle Seahawks por 29-13 sobre los New England Patriots en el Super Bowl LX, Jason Myers estableció un nuevo récord de goles de campo al convertir cinco patadas de tres puntos, una marca nunca antes vista en un juego por el campeonato de la NFL.

Con esta actuación, el pateador superó a figuras como Jake Elliott (Super Bowl LIX), Harrison Butker (LVIII), Ray Wersching (XVI) y Don Chandler (II), quienes habían conectado cuatro goles de campo en sus respectivas finales.

“Ha sido una sensación increíble. Fue una gran victoria de todo el equipo; eso es lo que hemos estado haciendo todo el año, así que no hay nada mejor que lograrlo en el Super Bowl. Sí, una sensación indescriptible“, apuntó Myers.

Jason Myers has become the first player in NFL history to score 200+ points in a single season, including playoffs 😮‍💨@Seahawks | #GoHawks pic.twitter.com/LL5SX61Clb — NFL+ (@NFLPlus) February 9, 2026

El clima y el Levi’s Stadium, un reto superado

A sus 34 años, Myers explicó que jugar en un estadio abierto como el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, representó un desafío adicional debido a las condiciones climáticas, especialmente el viento, un factor determinante para los pateadores.

“La mayoría de los Super Bowl se juegan en interiores, así que al jugar al aire libre, hubo un poco de viento, pero nos sentimos confiados toda la semana. Tuvimos una gran preparación aquí en Santa Clara, así que sí, estábamos listos y lo demostramos“, concluyó.

Jason Myers celebrates with his family after making five FGs in the Super Bowl ❤️ @JayMy_31 pic.twitter.com/jbwqVcxRPF — NFL (@NFL) February 9, 2026

Jason Myers y un récord histórico en puntos en la NFL

Más allá de su hazaña en el Super Bowl LX, Jason Myers firmó una temporada histórica en la NFL al convertirse en el primer jugador en superar los 200 puntos convertidos en una sola campaña.

Con 206 puntos totales, el pateador de los Seahawks dejó atrás una marca que parecía intocable: los 198 puntos establecidos en 2006 por LaDainian Tomlinson, miembro del Salón de la Fama.

Sigue leyendo:

· Drake Maye, tan lejos de Tom Brady y tan cerca del “Dark Side” de Seattle

· El colombiano Christian González brilló en el Super Bowl pese a la derrota de los Pats

· Seattle Seahawks se coronan en el Super Bowl LX

· Matthew Stafford gana el MVP de la NFL y anuncia con gracia que su carrera continúa