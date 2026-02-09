Drake Maye, tan lejos de Tom Brady y tan cerca del “Dark Side” de Seattle

El Super Bowl LX estaba llamado a marcar el inicio de una nueva era para los New England Patriots con Drake Maye como heredero del legado de Tom Brady, pero terminó convertido en una pesadilla. La línea defensiva de los Seattle Seahawks, conocida como el “Dark Side”, dominó de principio a fin y condujo a su equipo a una contundente victoria por 29-13.

Drake Maye, superado por la muralla defensiva de Seattle

El joven mariscal de campo de los Patriots chocó de frente contra una defensa implacable que evocó a la mítica “Legion of Boom”. El Dark Side de Seattle logró seis capturas, forzó dos intercepciones consecutivas en el último cuarto y desmanteló cualquier intento de reacción de New England.

La primera intercepción fue obra de Julian Love, con el marcador 19-7, y la segunda llegó de la mano de Uchenna Nwosu, quien recorrió 45 yardas hasta la zona de anotación para sentenciar el 29-7 que prácticamente definió el partido.

Maye fue testigo, muchas veces desde el suelo, de cómo el relato que lo presentaba como el sucesor natural de Brady se desmoronaba en horario estelar.

Jason Myers y Kenneth Walker III, protagonistas del triunfo

Aunque el MVP del Super Bowl LX fue para el running back Kenneth Walker III, la actuación del pateador Jason Myers también fue decisiva. Myers firmó 17 de los 29 puntos de Seattle, todos fundamentales en una final que durante gran parte del encuentro fue un auténtico duelo defensivo.

Hasta el espectáculo del medio tiempo, el marcador reflejaba un 9-0, producto exclusivo de field goals de Myers, en una noche donde la ofensiva fue secundaria frente al poder de las defensas.

Un maquillaje tardío para los Patriots

En el último tramo del partido, Drake Maye logró conectar un pase de touchdown con Rhamondre Stevenson para dejar el marcador final en 29-13, un resultado que maquilló el tanteador, pero no la imagen de una ofensiva superada. Aun así, Maye terminó con un punto más que Sam Darnold, el mariscal ganador de la noche.

Santa Clara, escenario de una noche de redención

Más allá de frenar el intento de los Patriots de convertirse en la franquicia más exitosa de la NFL (empatan con los Pittsburgh Steelers con seis títulos), el Super Bowl LX representó una revancha histórica para Seattle.

Once años atrás, ambos equipos se enfrentaron en el Super Bowl XLIX, cuando una intercepción de Malcolm Butler en la yarda uno privó a los Seahawks de un título que parecía asegurado. Aquella jugada marcó a la franquicia durante una década.

En Santa Clara, la historia fue distinta: Sam Darnold no fue Russell Wilson y Drake Maye no fue Tom Brady.

esta vez la victoria también significó la consagración personal de Darnold, un quarterback señalado desde joven como promesa, pero que cargó durante años con la etiqueta de decepción tras pasar por cinco equipos.

Durante la semana previa al Super Bowl, Darnold había reflexionado: “Creo que tienes que abrazar el fracaso”, en referencia a su paso por New York Jets, Carolina Panthers, San Francisco 49ers y Minnesota Vikings.

Tras levantar el trofeo Vince Lombardi, selló su redención con otra frase memorable: “Con todo lo que ha pasado en mi carrera… Hacerlo así, con este equipo, no lo cambiaría por nada”.

