Kenneth Walker III y Sam Darnold celebraron la conquista del Super Bowl LX en Disneyland

El corredor Kenneth Walker III, elegido Jugador Más Valioso del Super Bowl LX, y el quarterback Sam Darnold fueron los grandes protagonistas del tradicional desfile en Disneyland con el que se celebró el campeonato de los Seattle Seahawks tras su victoria sobre los New England Patriots en la NFL.

Ambos jugadores participaron este lunes en el festejo anual que reúne a las figuras del Super Bowl con miles de aficionados en el parque temático del sur de California, una tradición que se ha convertido en un símbolo del éxito en la liga.

Kenneth Walker III, MVP del Super Bowl LX, lidera la celebración

Kenneth Walker III, nombrado MVP del Super Bowl LX, fue clave en el triunfo 29-13 de los Seahawks gracias a una actuación dominante con 135 yardas por tierra, que marcó el ritmo del partido decisivo disputado el domingo.

Durante la visita a Disneyland, el corredor estuvo acompañado por Sam Darnold, quien también brilló en el juego por el título al lanzar para 202 yardas y un pase de anotación, consolidándose como una pieza fundamental en el campeonato de Seattle.

Paseo por las atracciones y ovación de los aficionados

Walker y Darnold aprovecharon la jornada para disfrutar de varias atracciones icónicas del parque. Se les vio relajados en la popular “Fiesta del loco”, inspirada en la escena del té del Sombrerero Loco de Alicia en el país de las maravillas, donde 18 tazas gigantes giran sin parar.

Posteriormente, ambos recorrieron Disneyland a bordo de un carro alegórico con temática de los Seahawks, acompañados por Mickey Mouse, mientras decenas de aficionados los ovacionaban y celebraban el nuevo título de la franquicia.

El origen de la tradición del desfile del Super Bowl en Disneyland

La tradición de que el Jugador Más Valioso del Super Bowl celebre con un desfile en Disneyland comenzó en 1987, cuando Phil Simms, quarterback de los New York Giants y MVP del Super Bowl XXI, respondió tras recibir su premio: “Me voy a Disneyland“.

Desde entonces, la frase y el desfile se convirtieron en un ritual inseparable del campeonato de la NFL.

Pandemia, regreso y las estrellas que siguieron el ritual

El desfile fue interrumpido en 2021 debido a la pandemia de Covid-19, lo que impidió que Tom Brady, MVP de ese año, y Rob Gronkowski acudieran al parque tras el triunfo de los Tampa Bay Buccaneers en el Super Bowl LV.

La celebración regresó en 2022, con la presencia de Cooper Kupp, Matthew Stafford y Aaron Donald, campeones con Los Angeles Rams en el Super Bowl LVI. En los dos años siguientes, el desfile fue encabezado por Patrick Mahomes, MVP de los Super Bowl LVII y LVIII.

El año pasado, Jalen Hurts, campeón con los Philadelphia Eagles y Jugador Más Valioso del Super Bowl LIX, también disfrutó del festejo en Disneyland.

Seattle se prepara para el gran desfile de campeones

Las celebraciones de los Seattle Seahawks continuarán este miércoles, cuando se realice el desfile oficial de campeones en la ciudad de Seattle, un evento para el que se espera la asistencia de alrededor de un millón de personas, marcando el cierre de una temporada histórica para la franquicia.

The Lombardi is home. pic.twitter.com/gBw4VZHn9U — Seattle Seahawks (@Seahawks) February 10, 2026

