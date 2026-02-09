Mike Macdonald asegura que los Seahawks deben acostumbrarse a que los vean como el equipo a vencer

Los Seattle Seahawks, campeones del Super Bowl LX, ya no son la sorpresa de la NFL. Así lo dejó claro su entrenador en jefe, Mike Macdonald, quien afirmó que su equipo debe adaptarse de inmediato a una nueva realidad: ser el rival a vencer en la liga.

Un día después de la contundente victoria 29-13 sobre los New England Patriots, el joven estratega habló sobre la mentalidad que deberán adoptar los campeones para mantenerse en la cima del fútbol americano.

Mike Macdonald: “Ahora somos el objetivo número uno”

Consciente del cambio de estatus de su equipo, Mike Macdonald fue directo al describir el nuevo desafío que enfrentarán los Seahawks campeones de la NFL.

“Sabemos que ahora somos el objetivo número uno de todos. Debemos acostumbrarnos a vivir así, no puedes copiar a los demás. Queremos estar a la vanguardia. Nuestra mentalidad será seguir superándonos a nosotros mismos, así que tenemos tomar las cosas a nuestro ritmo”, señaló el coach.

Las declaraciones llegan tras una temporada 2025 en la que Seattle inició con probabilidades de 60 a uno para ganar el título y terminó levantando el trofeo Vince Lombardi.

La identidad de los Seahawks, clave en el título del Super Bowl LX

Macdonald destacó que desde el inicio de la campaña fue evidente que el equipo tenía una identidad clara, independientemente del escenario o del rival.

“Quedó muy claro desde el principio que tenemos un grupo decidido a jugar con nuestro estilo. Lo hicimos de modo que el lugar se volvió irrelevante”, explicó.

Esa convicción se reflejó en el Super Bowl LX, donde Seattle impuso condiciones de principio a fin ante New England.

Una defensa histórica que anuló a los Patriots

Uno de los puntos más destacados de la final fue el desempeño de la defensa de los Seattle Seahawks, que dejó en cero a los Patriots durante los primeros tres cuartos del partido.

“Fue realmente el estilo de juego de los chicos; jugar con esa constancia durante todo el partido fue realmente impresionante; estoy muy orgulloso de ellos. Fue un partido extraordinario de nuestra defensa”, puntualizó Macdonald.

El dominio defensivo fue clave para sellar uno de los triunfos más contundentes en la historia reciente del Super Bowl.

PUNCHED OUT BY SPOON.

CHENNA TO THE HOUSE.



📺: @SNFonNBC pic.twitter.com/32dYC8vWqN — Seattle Seahawks (@Seahawks) February 9, 2026

Temporada baja: el reto de reemplazar a Klint Kubiak

Más allá de los festejos, el entrenador campeón sabe que el trabajo no se detiene. Uno de los principales retos será cubrir la salida de Klint Kubiak, coordinador ofensivo, quien asumirá como nuevo entrenador de los Las Vegas Raiders.

“Ahora debemos festejar esto al máximo y luego tenemos que ponernos a trabajar para contratar a un coordinador ofensivo, así que es un proceso que probablemente comenzaremos mañana, pero mientras tanto lo disfrutaremos al máximo”, concluyó.

Mike Macdonald hace historia y Seattle se prepara para celebrar

Con apenas 38 años, Mike Macdonald se convirtió en el tercer entrenador más joven en la historia de la NFL en llevar a su equipo a un campeonato.

El coach se mostró entusiasmado por llevar el trofeo a Seattle, donde el próximo miércoles los Seahawks serán homenajeados en un desfile de campeones, respaldados por una de las aficiones más fieles y apasionadas de toda la NFL.

We’re home and we brought the trophy.



Who's ready to celebrate? pic.twitter.com/9KP6YyZHEr — Seattle Seahawks (@Seahawks) February 9, 2026

