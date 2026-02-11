Inmigración preocupa solo al 8% de estadounidenses,según encuesta de Gallup

Cuando se habla de inmigración, muchos piensan que es el tema que más preocupa a los estadounidenses, pero los números cuentan otra historia, ya que una nueva encuesta de Gallup revela qué tan importante es realmente este tema para la gente y cómo se compara con otros países.

Y es que según los resultados, apenas 8 % de los estadounidenses considera la inmigración como el principal problema del país, situando a Estados Unidos en un empate con Alemania y Suiza. En 107 condados analizados, la mediana fue apenas del 1 %, un dato que sorprende frente a la atención mediática que suele recibir el tema.

La encuesta de Gallup se realizó entre marzo y octubre de 2025, con alrededor de 1,000 participantes en 107 países y territorios, y un margen de error de 2,4 a 4,7 puntos porcentuales.

Qué pasa en Estados Unidos

En Estados Unidsos, la inmigración siempre ha sido un tema complicado, con décadas de intentos fallidos de reforma. Durante su primera campaña presidencial, Donald Trump puso la inmigración en el centro de su agenda, señalando a México y prometiendo deportar a migrantes indocumentados con antecedentes penales violentos.

Más de 10 años después, el tema sigue en el debate público. Trump impulsa su agenda de deportaciones a través del ICE y el DHS, incluso en estados gobernados por demócratas. La muerte a tiros de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes del DHS en Minneapolis el mes pasado reavivó la discusión sobre la necesidad de reformar la agencia o incluso abolirla.

Las negociaciones entre demócratas y republicanos para financiar y reformar el DHS permanecen estancadas, a pocos días de la fecha límite. Entre las propuestas se incluyen prohibir el uso de mascarillas, establecer un código de conducta uniforme y revisar las órdenes judiciales de detención.

A pesar de que la inmigración ha sido un tema central durante los dos mandatos de Trump, el 60 % de los estadounidenses desaprueba su manejo de este asunto, según una encuesta de NBC News publicada recientemente.

Cómo ven la inmigración en otros países

A nivel internacional, la preocupación por la inmigración varía mucho. El Reino Unido encabeza la lista, con 21 % de ciudadanos que lo consideran el mayor problema nacional. Le siguen Países Bajos y Chipre, con 13 %. Entre los votantes del partido Reform UK, la preocupación alcanza un 48 %, mientras que otros partidos de derecha priorizan temas como la economía y la seguridad.

Los simpatizantes de los tres principales partidos del Reino Unido, laboristas, conservadores y Reform UK,muestran mayor preocupación que los votantes de partidos de derecha de otros países europeos, aunque la brecha es más marcada en Reform UK. Incluso los británicos sin afiliación partidista expresan inquietudes más altas que los no partidistas de otros países, lo que demuestra que la percepción sobre inmigración depende tanto del contexto político como de la ideología.

Sigue leyendo: