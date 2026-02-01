Identifican a dos agentes de CBP involucrados en la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Tras una investigación de ProPublica se reveló la identidad de los dos agentes federales de inmigración involucrados en el tiroteo mortal que acabó con la vida de Alex Pretti, un enfermero de Minneapolis.

Según los registros gubernamentales, los agentes fueron identificados como Jesús Ochoa, de 43 años, y Raymundo Gutiérrez, de 35, ambos empleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Los hechos se registraron el pasado fin de semana, ha desatado protestas masivas y una ola de pedidos de investigaciones criminales, ya que Pretti, un hombre de 37 años, fue asesinado durante una operación de control en medio de las fuertes políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Operación migratoria

Ochoa y Gutiérrez formaban parte de la Operación Metro Surge, una iniciativa de control migratorio lanzada en diciembre, que desplegó a numerosos agentes armados y enmascarados por toda la ciudad de Minneapolis. A pesar de la presión pública y de los legisladores, el gobierno de la CBP no había revelado la identidad de los agentes, ni proporcionado detalles adicionales sobre el suceso.

El 24 de enero, durante el enfrentamiento que resultó en la muerte de Pretti, los dos agentes dispararon pistolas Glock, según un informe enviado a algunos miembros del Congreso. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha mantenido silencio en torno a los nombres de los responsables, y ha indicado que ambos agentes fueron suspendidos tras el tiroteo.

El mismo día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que su División de Derechos Civiles había abierto una investigación sobre el incidente, aunque hasta ahora no se ha proporcionado información adicional sobre el estado de la pesquisa.

Acusaciones de encubrimiento

El asesinato de Pretti ha desencadenado un clamor por una investigación independiente y transparente. Legisladores de ambos partidos han solicitado que se revelen los detalles del caso, y especialmente la identidad de los agentes involucrados. Entre ellos se encuentra el senador republicano John Curtis, quien exigió que los responsables rindan cuentas por el tiroteo.

El congresista demócrata Jamie Raskin, miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, también subrayó la necesidad de que los agentes de inmigración sean identificables y no actúen bajo el anonimato. “No deben ser anónimos. Deben tener reglas claras para evitar intimidar y agredir a los ciudadanos estadounidenses y a otros”, afirmó Raskin.

En un comunicado, los demócratas del Comité Judicial acusaron al Departamento de Justicia de obstaculizar la cooperación de los fiscales estatales con la investigación del tiroteo, lo que podría estar impidiendo el acceso a pruebas clave del caso. A su vez, los fiscales estatales han señalado que las autoridades federales han dificultado la recopilación de pruebas, como las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes.

¿Quiénes son los agentes implicados?

Ochoa, conocido como “Jesse”, fue reclutado por la Patrulla Fronteriza en 2018 después de graduarse en la Universidad de Texas-Panamericana con un título en justicia penal. Según su exesposa, Ochoa, originario del Valle del Río Grande, siempre soñó con trabajar para la Patrulla Fronteriza, y se convirtió en un entusiasta de las armas de fuego, poseyendo una colección considerable.

Por su parte, Gutiérrez, quien se incorporó a la CBP en 2014, forma parte de un equipo de respuesta especial, similar a las unidades SWAT de la policía, y ha sido asignado a operaciones de alto riesgo. Al igual que Ochoa, Gutiérrez proviene del sur de Texas y tiene experiencia en el control de operaciones migratorias.

Sigue leyendo: