Vigilia en Nueva York recuerda al enfermero Alex Pretti, asesinado por ICE en Minneapolis

Frente al hospital NY Harbor Healthcare System, cientos de personas participaron en una vigilia en honor a Alex Pretti, enfermero de 37 años muerto a tiros por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Mineápolis el pasado sábado.

El evento fue convocada por la New York Immigration Coalition (NYIC) y otras organizaciones defensoras de los derechos civiles.

Entre las luces de velas eléctricas y fotografías, los asistentes colocaron imágenes de Renee Good, otra víctima de ICE en Minneapolis, así como retratos de inmigrantes actualmente detenidos.

Carteles con mensajes como “Justicia para Pretti”, “Abolir ICE” y “Los enfermeros piden derechos civiles para todos” mostraban la indignación y solidaridad de los participantes.

La muerte de Alex Pretti

Pretti trabajaba en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de veteranos en Mineápolis, donde atendía a pacientes críticos. Su familia confirmó que había participado en protestas luego de la muerte de Renee Good, y que estaba siendo vigilado por las autoridades federales antes del incidente fatal.

Un video reciente, difundido por el presidente Donald Trump, muestra un altercado ocurrido 11 días antes de la muerte de Pretti, en el que el enfermero sufrió una costilla rota mientras los agentes documentaban sus movimientos. La grabación reforzó la idea de que Pretti estaba bajo seguimiento previo a ser abatido en las calles de Mineápolis.

Denunciar las prácticas de ICE

Organizadores de la vigilia aseguraron que el homenaje no solo busca recordar la vida y trabajo de Pretti, sino también denunciar las prácticas de ICE y exigir responsabilidades. La concentración frente al hospital se convirtió en un espacio de solidaridad y llamado a la justicia para trabajadores de la salud y comunidades vulnerables afectadas por la violencia de agentes federales.

