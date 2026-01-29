Joaquín Castro visita a Liam Conejo en centro de detención de ICE en Texas, exige su liberación

En medio de la polémica por la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump, los legisladores demócratas Joaquín Castro y Jasmine Crockett se trasladaron al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, para reunirse con Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años, y su padre, Adrián Conejo Arias, ambos detenidos el pasado 20 de enero.

La reunión, que se extendió por cerca de media hora, tuvo como objetivo visibilizar el impacto de las detenciones de menores en el marco de la campaña migratoria federal.



Castro describió al niño como letárgico y deprimido, recostado en los brazos de su padre.

Según el relato de Adrián, papá de Liam, su hijo duerme mucho, extraña a su madre y compañeros de clase, y desea volver a la escuela.

“Acabo de visitar a Liam y a su padre en el centro de detención de Dilley. Exigí su liberación y le dije cuánto lo quieren su familia, su escuela y nuestro país y cuánto rezan por él”, indicó Castro en un su cuenta de la red social X.



“Le pediría al presidente Trump que imagine a sus propios nietos en esta situación”, dijo Castro, quien encabezó posteriormente una rueda de prensa y un mitin para exigir la liberación de la familia.

Just visited with Liam and his father at Dilley detention center. I demanded his release and told him how much his family, his school, and our country loves him and is praying for him. pic.twitter.com/9a2pCuapYd — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) January 28, 2026

Detención de Liam Conejo, niño de 5 años

Liam y su padre fueron detenidos el 20 de enero en Minneapolis durante una operación a gran escala de ICE que generó protestas masivas.

Ambos están en proceso de asilo, y un juez federal suspendió temporalmente su deportación.

La visita de los legisladores ocurre en un año de elecciones de medio término y forma parte de los esfuerzos demócratas por supervisar las acciones federales de inmigración.



Castro y Crockett criticaron duramente a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusándola de dirigir operativos de control migratorio “ilegales” y comparables a una “organización de cazarrecompensas”.

Rep. @JoaquinCastrotx (D-TX) after visiting five-year-old Liam Adrian Conejo: "I let him know that his school, and his community, his family and our country, love him, and we're praying for him. I told him that we would do everything that we could to get him out of there." pic.twitter.com/Rx8FMWlzAN — CSPAN (@cspan) January 29, 2026

En el exterior del centro de detención, manifestantes se enfrentaron con agentes de la policía estatal de Texas. Los oficiales usaron gas pimienta para dispersar a la multitud, que coreaba consignas y portaba pancartas con mensajes como “¡Los niños no son delincuentes!”. El Departamento de Seguridad Pública de Texas no respondió de inmediato a solicitudes de comentario.



Tras la visita, Castro lideró un mitin en el que reiteró la demanda de liberación inmediata de Liam y su padre.



La imagen de Liam detenido frente a su casa, con su gorro azul y mochila escolar, se viralizó y generó indignación internacional. El caso se ha convertido en un símbolo de la crítica a la política migratoria estadounidense, especialmente al trato de menores por parte de ICE.

