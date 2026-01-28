Líderes y congresistas exigen liberar a Liam Conejo, niño de 5 años detenido por ICE: “Los niños no pertenecen a las cárceles”

A ocho días de la detención de Liam Adrian Conejo Ramos, un niño de 5 años, quien fue enviado al Centro de Detención Familiar de Dilley, en Texas, líderes comunitarios, religiosos y funcionarios electos se reunieron este miércoles en San Antonio para exigir a las autoridades la liberación inmediata del menor para que pueda reunirse con su familia en Minneapolis de manera segura.

Liam fue detenido junto a su padre, Adrian Alexander Conejo Ramos, el pasado 20 de enero mientras regresaban del preescolar. Los agentes de ICE incluso lo hicieron tocar la puerta de su propia casa para verificar si había más personas dentro, usándolo como cebo, un hecho que ha generado indignación en la comunidad.

La familia ingresó a Estados Unidos de manera legal a través del proceso CBP One y solicitó asilo en 2024. A pesar de cumplir con todas las obligaciones judiciales y tener casos activos, tanto Liam como su padre permanecen detenidos en Dilley, el único centro de detención familiar en el país.

Advierten sobre daños psicológicos a Liam

Expertos y defensores de derechos humanos advierten que la detención infantil genera un daño psicológico profundo, con efectos que pueden durar toda la vida.

Durante la conferencia en San Antonio, los funcionarios dejaron claro que no se trata de un caso aislado, ya que según cifras oficiales, más de 70,000 personas han sido detenidas bajo custodia federal y al menos 30 han muerto en estas instalaciones.

Además, organizaciones advierten que el gobierno está considerando reactivar la política de “Permanecer en México”, lo que podría obligar a cientos de familias a esperar sus audiencias de asilo en ese país.

“Merecen jugar y aprender”, dice Joaquín Castro

El representante Joaquín Castro fue enfático al afirmar que a los niños como Liam se les debe permitir aprender y jugar, no estar encerrados.

“Liam, y los innumerables niños como él, merecen jugar y aprender, no estar encerrados. Su familia hizo las cosas bien y, aun así, quedó devastada por el brutal ataque de este gobierno contra nuestra comunidad inmigrante. No se trata de deportar criminales, se trata de destrozar comunidades para obtener ganancias. Está mal. Exijo la liberación inmediata de Liam y la disolución del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, indicó Castro.

Critican al gobierbo de Texas por cooperar con ICE

Mientras Jasmine Crockett añadió que un niño de cinco años debería preocuparse por su merienda y sus juguetes, no por un centro de detención. Greg Casar remarcó que las políticas actuales no solo afectan a Liam, sino a miles de menores inocentes, y que la situación debería alarmar a todos los estadounidenses.

Otros funcionarios, como el senador estatal José Menéndez y la representante Gina Hinojosa, criticaron la cooperación de Texas con ICE y la relación con empresas privadas que manejan centros de detención con fines de lucro, como GEO Group.

Para ellos, la única forma de frenar estos abusos es protegiendo a las familias y asegurando que los derechos de los niños sean respetados. Trey Martínez Fischer destacó que la resistencia debe ser colectiva, mientras Diego Bernal señaló que esto no es política, sino un asunto de humanidad.

Abogados y organizaciones defensoras, entre ellos American Gateways, RAICES y San Antonio Alliance, insistieron en que la detención de Liam refleja un patrón sistemático que separa familias que buscan seguridad en Estados Unidos.

Laura Flores, de American Gateways, afirmó que el arresto de menores es generalizado y que se usa con fines de lucro, mientras Javier Hidalgo, de RAICES, aseguró que el sistema está diseñado para castigar y disuadir a quienes buscan asilo.

Zaira García, de San Antonio Alliance, subrayó que los niños merecen crecer con sus familias, seguros y protegidos, y agradeció a los funcionarios que se han opuesto a estas prácticas abusivas.

“Liam y los cientos de niños detenidos en el Centro de Detención de Dilley merecen un hogar donde se sientan seguros y amados. Los niños no pertenecen a la cárcel. Los niños pertenecen a sus familias, unidos y libres”, indicó Zaira.

