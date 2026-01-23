Hechos de la semana en inmigración: ICE detiene a niños y entra a hogares sin orden judicial

La estrategia del gobierno de Donald Trump de provocar caos en Minneapolis pese al rechazo de los estadounidenses a sus violentos operativos migratorios, no tiene límites. Al menos cuatro niños fueron detenidos en los pasados días, incluido uno de cinco años de edad, Liam Conejo Ramos, que pasó de la escuela a un centro de detención en Texas junto a su padre. Y en otra intervención, derribaron la puerta de entrada de una casa y detuvieron a un ciudadano estadounidense a quien sacaron sin ropa en medio de las gélidas temperaturas.

Y es que ahora, según un memorando del DHS, los agentes pueden ingresar a hogares sin que medie una orden judicial lo que ha intensificado el pánico entre los residentes de Minneapolis/St. Paul, y no únicamente inmigrantes, sino ciudadanos y residentes autorizados.

Sondeos nacionales concluyen que los estadounidenses rechazan los operativos de Trump por considerarlos excesivos. La separación de familias en tiempo real y el efecto negativo sobre la economía tampoco han hecho mella en la estrategia de Trump.

Más bien han redoblado la violencia y para mayor provocación, enviaron al vicepresidente JD Vance a Minneapolis a apoyar a los agentes de ICE y a insistir en que elementos de la “extrema izquierda” son los agitadores y no los violentos y enmascarados agentes de ICE y de CBP, aunque admitió que han cometido algunos “errores”.

Vance, parte de una administración que promueve división y falsedades, habló de “bajar la temperatura” y manifestarse de forma “pacífica”. Tras la muerte a tiros de Renee Nicole Good a manos de un agente de ICE, fue Vance quien dijo que ese agente tenía “inmunidad”.

Memorando permite allanamientos con órdenes administrativas

“Un memorando de ICE, emitido en mayo, autoriza a los agentes a entrar en los hogares de las personas sospechosas de estar en Estados Unidos de forma ilegal con una orden administrativa —no una orden firmada por un juez— para realizar detenciones de inmigrantes, según un grupo de denunciantes, que afirma haber compartido el memorando “secreto” con el Congreso”, reportó ABC News.

Los denunciantes entregaron evidencia a la organización Whistleblower Aid que la hizo llegar al Senado. El congresista demócrata de California, Robert García, y el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, encabezan la pesquisa sobre los abusos de ICE.

“Todo estadounidense debería estar aterrorizado por esta política secreta de ICE que autoriza a sus agentes a derribar la puerta de su casa e irrumpir en su hogar. Es una política legal y moralmente abominable que ejemplifica los tipos de abusos peligrosos y vergonzosos que Estados Unidos está presenciando en tiempo real”, dijo Blumenthal, informó La Opinión.

Chongly “Scott” Thao, ciudadano estadounidense, víctima de esta política

La AP reportó que “agentes federales de inmigración forzaron la entrada de una puerta y detuvieron a un ciudadano estadounidense en su casa de Minnesota a punta de pistola sin una orden judicial, luego lo sacaron a la calle en ropa interior pese a las temperaturas bajo cero, según su familia y videos revisados por The Associated Press”.

Thao es ciudadano estadounidense desde hace varias décadas y narró que los agentes no quisieron revisar sus documentos de identidad.

El hombre narró que “los agentes lo llevaron “al medio de la nada” y lo hicieron salir del auto al exterior gélido para fotografiarle”. “Finalmente, los agentes se dieron cuenta de que era un ciudadano estadounidense sin antecedentes penales, dijo Thao, y una o dos horas después, lo llevaron de regreso a su casa. Luego se fueron sin disculparse por detenerlo o romper su puerta”, según la AP.

Según el DHS, Thao y su familia comparten la casa alquilada con dos convictos de delitos sexuales, algo que la familia niega categóricamente.

“El DHS no respondió a una solicitud de la AP de obtener las identidades de los “dos delincuentes sexuales convictos” o por qué la agencia creía que estaban presentes en la casa de Thao”, indicó la agencia.

Trump dice sentir “cariño” por algunos indocumentados

En la extraña conferencia de prensa en la Casa Blanca para hablar de sus “logros” en el primer año de su segundo mandato, Trump declaró que “tenemos mucho cariño por la gente que entró ilegalmente, pero son buenas personas y ahora trabajan en granjas, cafeterías y hoteles”, reportó La Opinión.

Son los mismos trabajadores que han perseguido, detenido y deportado por los pasados meses.

Trump insistió en que se centran en criminales aunque 73% de los detenidos no tienen historial delictivo.

Al igual que Vance, Trump declaró que los agentes de ICE a veces cometen “errores” y catalogó la muerte de Renee Nicole Good como una “tragedia” aunque en un principio su gobierno la tachó de “terrorista doméstica” y la culpó por el incidente que provocó su muerte.

Cámara Baja aprueba presupuesto pese a críticas a ICE

La Cámara Baja aprobó el presupuesto del DHS con el apoyo de siete congresistas demócratas pese a las críticas a ICE por sus tácticas violentas. La votación fue de 220-207.

El presupuesto concede $400 millones adicionales a ICE para detenciones sumándolos a los $170 mil millones que le concede el Big Beautiful Bill Act.

Cita de la Semana

“El proyecto de ley (de financiamiento del DHS) no logra frenar a ICE y la Patrulla Fronteriza cuando están involucrados en un ataque sin precedentes contra nuestros derechos, seguridad, y estilo de vida democrático. Los miles de millones de dólares en fondos de este proyecto de ley solo animarán a seguir arrestando a nuestros vecinos, tanto inmigrantes como ciudadanos estadounidenses, sin importar el costo para nuestras comunidades, nuestra economía y la integridad de nuestra Constitución”, declaró Kate Voigt, asesora de política pública de ACLU, sobre el proyecto aprobado el jueves por la Cámara Baja.