ICE detiene en Minnepolis a trabajador de McDonald’s, su hijo denuncia que agentes se burlaron por su medicamento para el corazón

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales captó el momento en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a un trabajador de McDonald’s en Minneapolis mientras estaba fuera del restaurante de comida rápida.

Anthony, hijo del hombre e 58 años denunció que su padre tiene una enfermedad cardíaca por lo que que acudió el centro de detención del ICE a donde llevaron a su familiar, pero que cuando los entregó, los agentes migratorios se burlaron de él.

Pero no solo eso, Anthony, dijo que tiene miedo que los medicamentos no sean entregados a su padre y eso complicaría su estado de salud.

Y es que según el joven, los agentes tomaron la caja del medicamento y se rieron, lo que lo hizo dudar de si su padre realmente recibiría el tratamiento.

“Le di a un agente de ICE la medicina de mi padre, pero no estoy seguro si llegará con él, ya que se rieron de mí”, declaró Anthony a medios locales.

🇺🇸 | ICE arrestó a un trabajador de McDonald’s de 58 años en las afueras de Minneapolis.



Su hijo adolescente afirma que llevó al centro de detención el medicamento para el corazón que su padre necesita para vivir, pero no está seguro de que se lo hayan dado, ya que los agentes… pic.twitter.com/VamLf1mpEm — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 29, 2026

Ante esta situación, Anthony regresó acompañado de abogados y especialistas médicos para garantizar que su padre tuviera acceso al medicamento.

La detención, realizada en la vía pública con esposas de acero, ha cuestionado críticas sobre las tácticas de ICE en Minnesota, donde la agencia ha sido señalada por violaciones recurrentes de órdenes judiciales.

Críticas judiciales

La controversia no solo provino de activistas o medios locales. El juez federal Patrick Schiltz, de línea conservadora, recordó recientemente que “el ICE no es una ley en sí misma”, cuestionando implícitamente la forma en que la agencia ejecuta las órdenes de detención.

En Minneapolis, los operativos de ICE han sido duramente criticados tras incidentes que incluyen la muerte de dos personas, allanamientos con arietes, destrucción de propiedades, detenciones en vehículos y uso de gas lacrimógeno contra manifestantes.

Sin embargo, hasta ahora, ni el gobernador ni el alcalde de la ciudad, ambos demócratas, han emitido declaraciones oficiales sobre este último caso.

Impacto y reacción en redes

El video viral ha generado un críticas, ssuarios de redes sociales han pedido transparencia y sanciones, mientras que organizaciones de derechos humanos han exigido que los detenidos tengan acceso garantizado a tratamientos médicos esenciales.

