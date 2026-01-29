Estudiante de Los Ángeles desarrolla aplicación para ayudar a inmigrantes

Un estudiante de secundaria de Los Ángeles desarrolló una aplicación que ayuda a los inmigrantes a conocer sus derechos cuando se enfrentan a las autoridades federales.

Julián Miramontes, de 14 años y estudiante de octavo grado de El Sereno Middle School, fue reconocido a nivel nacional por el impacto que puede lograr la herramienta en medio del asedio de las agencias federales sobre la comunidad inmigrante.

El estudiante declaró que pensó en desarrollar la aplicación al ver cómo afectaban las redadas migratorias en su comunidad, operativos que se intensificaron desde el 6 de junio de 2025.

Con su aplicación, el estudiante de la escuela secundaria de El Sereno ganó el reto nacional de aplicaciones en el distrito congresional 34 de California, con un premio de $250 dólares y un viaje a Washington D.C.

Julián dijo que la aplicación “Conoce tus derechos” es la primera que desarrolló con la ayuda de su profesor de programación en la escuela. La herramienta describe información esencial que las personas deben saber, conocimiento que refuerza con un cuestionario.

Una de las preguntas dice: “Esta enmienda protege nuestro derecho a permanecer en silencio cuando estamos detenidos”, con las opciones de respuesta de la Quinta Enmienda y la Cuarta Enmienda.

“Quería crear un recurso de fácil acceso para que la gente pudiera conocer sus derechos en este país. Estoy ayudando a mi comunidad de una buena manera”, afirmó el estudiante hispano.

Recientemente, Julián le presentó al congresista Jimmy Gómez la aplicación, con la que espera que las personas puedan entender sus derechos y conocer cómo defenderse ante los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Para nosotros, ver que él, por sí solo, tomó la iniciativa de elegir este tema, que es cercano y querido para nosotros y nuestros familiares, definitivamente crea un sentimiento de orgullo y alegría para nosotros“, expresó Enoc Miramontes, padre de Julián, a la cadena NBC.

La herramienta no está disponible al público, sino que debe ser compartida de forma individual. Una vez que se obtiene el acceso, la aplicación incluye información relevante que las personas deben conocer y utilizar en caso de tener un encuentro con agentes de inmigración.

“No solo es una aplicación, sino que es una herramienta para ayudar a las comunidades“, expresó el congresista del distrito 34, Jimmy Gómez.

Por su función para asistir a los miembros de la comunidad, el congresista Gómez y su equipo nombraron a Julián Miramontes como el ganador del reto nacional de aplicaciones.

A pesar de ganar el reto nacional, Julián Miramontes declaró que el objetivo para desarrollar la aplicación es otro:

“Estoy ayudando a mi comunidad“, expresó el estudiante hispano de secundaria.

