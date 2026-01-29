¿Quién es Carlos Valenzuela? ICE arresta a empresario mexicano acusado de crimen organizado y fraude

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó en Houston, Texas, al empresario mexicano Carlos Federico Valenzuela Cadena, de 63 años, quien era buscado en México por su presunta participación en delitos de crimen organizado, fraude y extorsión.

La detención se realizó el pasado 16 de enero, luego de que las autoridades estadounidenses identificaran que el empresario intentaba evadir a la justicia refugiándose en territorio estadounidense sin contar con un estatus migratorio regular. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el ICE señaló que Valenzuela Cadena será entregado a las autoridades mexicanas para enfrentar los cargos en su contra.

Acusaciones por fraude inmobiliario en Nayarit

De acuerdo con las investigaciones en México, Carlos Valenzuela Cadena estaría vinculado a un esquema de fraude inmobiliario y despojo de terrenos en el municipio de Bahía de Banderas, una de las zonas con mayor desarrollo turístico y plusvalía del estado de Nayarit. Las indagatorias apuntan a que estas operaciones incluyeron maniobras financieras irregulares y posibles vínculos con redes de delincuencia organizada.

Originario del municipio de Compostela, en el estado de Nayarit, el empresario mantuvo durante años una presencia relevante en proyectos inmobiliarios de alto valor, varios de los cuales fueron señalados por presuntas anomalías legales.

Las autoridades consideran que estas prácticas le permitieron mantenerse fuera del alcance de la justicia durante un periodo prolongado.

FUGITIVE CAUGHT



Mexican criminal illegal alien Carlos Federico Valenzuela Cadena tried — and failed — to hide in the U.S.



ICE Houston officers arrested the 63-year-old fugitive, who’s wanted in Mexico for ORGANIZED CRIME, FRAUD, and EXTORTION.



— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) January 29, 2026

ICE enviará a Carlos Valenzuela a México

El ICE subrayó que Estados Unidos no ofrece protección a personas que huyen de procesos judiciales en sus países de origen. En su mensaje oficial, la agencia reiteró que, bajo la presidencia de Donald Trump, no se permite que inmigrantes con antecedentes criminales utilicen el país como refugio.

Las autoridades migratorias indicaro que la entrega de Carlos Valenzuela a México se realizará conforme a los procedimientos legales correspondientes, para que responda ante la justicia por los delitos que se le imputan. El caso refuerza la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado entre ambos países.

