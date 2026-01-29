Hakeem Jeffries responsabiliza a Stephen Miller de la violencia generada por el DHS en Minneapolis

Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, arremetió en contra de Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, a quien además de tachar de “intolerante y odioso”, responsabiliza de la violencia generada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Minneapolis.

Desde hace un par de semanas, la tensión prevalece en la capital de Minnesota ante la presencia de personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para efectuar operativos de detención de extranjeros carentes de estatus legal considerados peligrosos para el resto de la ciudadanía.

Las muertes a merced de agentes de Renee Nicole Good, madre de familia, y de Alex Pretti, enfermero de profesión, provocaron indignación en un sector de ciudadanos de Minneapolis y a raíz de ello surgieron protestas exigiendo la salida del DHS y ICE de Minnesota.

Al respecto, los demócratas exigieron la destitución de Kristi Noem, como responsable de lo ocurrido, pero también han fijado su atención en Stephen Miller, esto atribuyéndole ser el verdadero personaje detrás de la política antiinmigrante promovida desde Washington.

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, continúa impulsando la política antiinmigrante desde Washington. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Hakeem Jeffries expuso que el republicano de 40 años está obsesionado con perseguir a los inmigrantes incluso dejando la ley de lado.

“Stephen Miller es uno de los arquitectos malignos de la violencia y la brutalidad que el DHS ha desatado contra el pueblo estadounidense”, expuso.

Acto seguido, cuestionó porqué el presidente insiste en seguirle el juego al californiano en lugar de destituirlo.

“Calumnió al enfermero Alex Pretti, calificándolo de posible asesino. ¿Por qué este intolerante y odioso continúa siendo el principal asesor de inmigración de Donald Trump?”, indicó.

En respuesta, Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, emitió una declaración al diario The Hill descalificando los señalamientos del líder de la minoría de la Cámara de Representantes.

“Hakeem Jeffries es un bufón que ha mentido repetidamente sobre los agentes del orden federal y los ha difamado, incluso incitando a la violencia contra ellos al alentar a sus partidarios a ‘luchar’ contra la agenda del presidente Trump ‘en las calles’”, indica parte del texto.

