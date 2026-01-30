Arrestan al periodista Don Lemon al ligarlo a las protestas en contra de ICE en Minneapolis

Don Lemon,expresentador de la cadena de televisión CNN, fue arrestado por agentes federales en Los Ángeles, California, al considerar que formaba parte del grupo de manifestantes que hace unos días ingresaron a una iglesia en Minneapolis acusando a uno de los pastores de trabajar para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

El periodista de 59 años es señalado por presuntamente haber formado parte del grupo de personas que el 18 de enero interrumpieron un servicio religioso en la Iglesia Cities, la cual se ubica en Minneapolis.

Previo a la detención de Lemon, las autoridades habían identificado y arrestado a Nekima Levy Armstrong, abogada de derechos civiles; a Chauntyll Louisa Allen, secretaria de la junta de la escuela St. Paul; y a William Kelly, señalado como veterano de las fuerzas armadas.

Mediante una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Pam Bondi, fiscal general, confirmó la detención del periodista originario de Luisiana.

“Por órdenes mías, esta madrugada agentes federales han detenido a Don Lemon, Trahern Jeen Crews, Georgia Fort y Jamael Lydell Lundy en relación con el ataque coordinado contra la iglesia Cities Church en St. Paul, Minnesota”, escribió.

Desde que Don Lemon asumió el rol de periodista independiente su narrativa sobre los sucesos del momento es más abierta. (Crédito: Evan Agostini / AP)

Abbe Lowell, abogado del periodista independiente, emitió un comunicado donde señala que su cliente únicamente se limitó a cubrir el incidente donde le acreditan el papel de manifestante.

“Don Lemon fue detenido anoche por agentes federales en Los Ángeles, donde cubría los premios Grammy. Don lleva 30 años como periodista, y su trabajo en Minneapolis, protegido por la Constitución, no ha sido diferente al que siempre ha hecho”, indicó.

Asimismo, denunció que el gobierno está tratando de desviar la atención de la ciudadanía sobre la ola de protestas generada por el asesinato de dos civiles a merced de agentes federales.

“En lugar de investigar a los agentes federales que asesinaron a dos manifestantes pacíficos de Minnesota, el Departamento de Justicia de Trump está dedicando su tiempo, atención y recursos a este arresto, y esa es la verdadera acusación de irregularidades en este caso.

Este ataque sin precedentes a la Primera Enmienda y este intento transparente de distraer la atención de las numerosas crisis que enfrenta esta administración no se sostendrán. Don luchará contra estos cargos con firmeza y rigor en los tribunales”, expuso.

Sigue leyendo:

• DHS arresta a tres personas por protestar en una iglesia contra los operativos de ICE en Minneapolis

• Alcalde de Minneapolis exige retirar de las calles a agentes fuertemente armados y enmascarados

• Agente de ICE mata a una persona durante un nuevo operativo de detención en Minnesota