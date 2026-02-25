Corte permite que ICE acceda a datos fiscales de inmigrantes a través del IRS

Un tribunal federal de Washington D.C. permitió que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) continúe compartiendo información de contribuyentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un fallo que podría facilitar la identificación y deportación de inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos.

La Corte de Apelaciones para el Circuito de D.C. rechazó la solicitud de organizaciones defensoras de los inmigrantes que buscaban suspender temporalmente el acuerdo de intercambio de datos entre ambas agencias. El convenio fue firmado en abril pasado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El Centro de Trabajadores Unidos y otras organizaciones argumentaron que compartir datos fiscales con autoridades migratorias podría violar normas de privacidad diseñadas para proteger a los contribuyentes, incluidos inmigrantes que pagan impuestos usando números de identificación fiscal.

Intercambio de datos entre IRS e ICE

El acuerdo permite que ICE envíe nombres y direcciones de inmigrantes presuntamente indocumentados al IRS para realizar verificaciones cruzadas con registros fiscales. La información obtenida puede ser utilizada para ubicar a personas sujetas a procesos de deportación.

El gobierno federal sostiene que la medida forma parte de la estrategia migratoria del presidente Donald Trump para reforzar la seguridad fronteriza y hacer cumplir las leyes migratorias. La fiscal general Pam Bondi celebró el fallo judicial y lo calificó como “una victoria crucial” para la agenda de seguridad del gobierno.

El intercambio de información ha generado controversia dentro del propio IRS. El comisionado interino de la agencia renunció el año pasado tras la firma del acuerdo, en medio de preocupaciones sobre la protección de datos fiscales.

Documentos judiciales muestran que ICE solicitó al IRS la verificación de aproximadamente 1.28 millones de personas, pero la agencia fiscal solo pudo confirmar cerca de 47,000 registros. En menos del 5% de esos casos se proporcionó información adicional de direcciones.

Organizaciones defensoras de inmigrantes advierten que el acuerdo podría desalentar el pago de impuestos entre trabajadores sin estatus legal, quienes durante años han contribuido al sistema fiscal bajo la promesa de confidencialidad.

Deporting illegal aliens makes the American people safer.



Today’s court decision allowing @USTreasury to share IRS data with @ICEgov is a crucial victory for President Trump’s agenda to Make America Safe Again. It also reaffirms a simple truth: laws set by Congress must be… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) February 24, 2026

