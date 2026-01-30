Trump presenta una demanda por $10,000 millones de dólares en contra del Servicio de Impuestos Internos

El presidente Donald Trump demandó al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y al Departamento del Tesoro por permitir que, a través de un contratista, se le filtrara a la prensa, su declaración de impuestos, lo cual sostiene le causó daños y perjuicios.

Por ello, los abogados del magnate neoyorquino solicitan al menos $10,000 millones de dólares para compensar el incidente.

La demanda en cuestión se fundamenta en una ley federal que permite reclamar daños y perjuicios al gobierno federal en los casos donde se considere que existen violaciones relacionadas con la información confidencial de los contribuyentes.

Cabe señalar que, en la querella presentada ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida, Donald Trump incluye a sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr., así como a la Organización Trump.

“Los demandados han causado a los demandantes daños reputacionales y financieros, vergüenza pública, han empañado injustamente su reputación comercial, los han retratado bajo una luz falsa y han afectado negativamente la reputación pública del presidente Trump y de los demás demandantes”, indica parte del texto presentado.

Un excontratista violó la seguridad del Servicio de Impuestos Internos al ingresar a su base de datos para extraer información confidencial sobre las operaciones financieras de Donald Trump. (Crédito: J. David Ake / AP)

Luego de declararse culpable de sustraer ilegalmente y después compartir la información señalada, Charles Littlejohn —quien fungió como contratista del IRS— fue condenado a cinco años de prisión acusado de cometer un delito clasificado como delicado y por ello permanece en prisión desde el 1 de mayo de 2024.

El equipo legal de Donald Trump indica que la filtración de sus declaraciones de impuestos sirvió como material de artículos publicados por el diario The New York Times y ProPublica, organización de periodismo de investigación sin fines de lucro.

En la demanda presentada se especifica que Donald Trump y sus hijos no se enteraron de que alguien del IRS había filtrado sus declaraciones hasta que recibieron una notificación formal del Departamento del Tesoro.

“Los demandantes no tenían motivos para creer que se hubiera producido una divulgación no autorizada por al menos dos razones. Primero, el informe del New York Times no indicó que la información provenía del IRS, y segundo, el Comisionado del IRS supuestamente investigó y determinó que la divulgación no provenía del IRS”, subraya parte del documento.

