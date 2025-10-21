Trump exigirá que el Departamento de Justicia le pague $230 millones por investigarlo

El presidente Donald Trump ha exigido que el Departamento de Justicia le pague la impresionante suma de $230 millones de dólares en compensación por las investigaciones penales que realizó en su contra tras el final de su primer mandato en la Casa Blanca, según informó por primera vez The New York Times el martes.

El Times señaló que cualquier posible acuerdo podría tener que ser aprobado por las mismas personas que él ha designado al frente del Departamento de Justicia durante su segundo mandato.

Uno de ellos, el fiscal general adjunto Todd Blanche, representó anteriormente a Trump como abogado defensor en casos penales contra el presidente.

“Supongo que probablemente me deben mucho dinero”, dijo Trump en la Casa Blanca más tarde el martes, refiriéndose a sus exigencias.

“En cuanto a todos los litigios… sí, probablemente me deben mucho dinero, pero si recibo dinero de nuestro país, haré algo bueno con él”, dijo Trump el martes, sugiriendo que donaría cualquier acuerdo a la Casa Blanca.

El Times afirma que, cuando Trump ya no ocupaba el cargo, presentó quejas durante el gobierno de Joe Biden a través de un proceso administrativo de reclamaciones que suele ser la antesala de demandas judiciales:

La primera demanda, a finales de 2023, solicita una indemnización por daños y perjuicios para el FBI y la investigación del fiscal especial sobre la manipulación de las elecciones rusas y sus posibles vínculos con la campaña electoral de Trump de 2016.

La segunda demanda, en el verano de 2024, acusa al FBI de violar la privacidad de Trump al registrar Mar-a-Lago en busca de documentos clasificados en 2022. Esta queja también acusa al Departamento de Justicia de procesamiento malicioso al acusarlo de malversación de registros confidenciales.

Trump reabrió el asunto durante una comparecencia en el Despacho Oval la semana pasada, cuando estaban presentes la fiscal general Pam Bondi y el director del FBI Kash Patel, mientras hablaba sobre la redada del FBI en Mar-a-Lago en 2022.

“Tengo una demanda que iba muy bien. Y cuando asumí la presidencia, dije: ‘Me estoy demandando a mí mismo'”, dijo Trump.

“¿Cómo se resuelve la demanda? Digo: ‘Dame X dólares’, ¿no? Y no sé qué hacer con la demanda; es una gran demanda. Y ahora gané. Queda un poco mal; me estoy demandando a mí mismo, ¿no? Así que no lo sé. Pero esa fue una demanda muy fuerte, muy contundente”, afirmó Trump.

