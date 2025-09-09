Jueza de Michigan desestima cargos contra 15 falsos electores a favor de Trump en 2020

Una jueza de Michigan desestimó el martes los cargos penales contra 15 personas que firmaron certificados electorales falsos diciendo que Donald Trump ganó los votos electorales del estado en las elecciones de 2020.

La jueza Kristen Simmons desestimó los cargos durante una audiencia judicial el martes, alegando falta de pruebas.

“Este es un caso de fraude y tenemos que demostrar la intención”, declaró la jueza. “Y no creo que haya pruebas suficientes para demostrar la intención”.

La fiscal general de Michigan, la demócrata Dana Nessel, anunció los cargos hace más de dos años. Dieciséis personas fueron imputadas inicialmente, pero se retiraron los cargos contra una de ellas a cambio de su cooperación.

Como declaró la oficina de Nessel en 2023: “Se alega que estos acusados ​​se reunieron en secreto en el sótano de la sede del Partido Republicano de Michigan el 14 de diciembre [de 2020] y firmaron varios certificados declarando que eran los ‘electores debidamente elegidos y habilitados para Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos de América para el Estado de Michigan'”.

Es la última derrota en los esfuerzos de varios fiscales estatales por responsabilizar a las personas asociadas con el intento de Trump de revertir su derrota electoral.

La decisión representa un triunfo para el presidente Donald Trump y para los empeños en que no se realicen o se anulen los procesos judiciales contra quienes intervinieron para cambiar fraudulentamente el resultado de las elecciones en 2020 a favor de Trump.

En una comparecencia ante la prensa el martes, Nessel criticó el fallo de la jueza y respaldó la acusación.

“Las pruebas eran claras: mintieron. Sabían que mentían”, dijo sobre los acusados. “Y trataron de robar los votos de millones de Michigan”.

Nessel dijo que su oficina está “evaluando” una decisión sobre la apelación.

El caso de interferencia electoral federal en las elecciones de 2020 contra Trump fue desestimado cuando fue reelegido presidente.

