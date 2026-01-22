Donald Trump demanda al banco JPMorgan por $5,000 millones de dólares

Tal y como lo había anticipado desde el sábado pasado, el presidente Donald Trump presentó una demanda por $5,000 millones de dólares en contra de JPMorgan Chase, el banco más importante de Estados Unidos, y donde también incluye a Jamie Dimon, antiguo director ejecutivo de la institución financiera.

En la querella de 26 páginas, presentada en el tribunal estatal de Florida en Miami, el equipo legal del jefe de la nación señala que al cerrarle sus cuentas en 2021 y ponerlo en una lista negra, JPMorgan Chase lo “desbancarizó” causándole una enorme afectación.

“Los demandantes confían en que la decisión unilateral de JPMC fue resultado de motivaciones políticas y sociales, y de las creencias infundadas y ‘conscientes’ de JPMC de que necesitaba distanciarse del presidente Trump y sus opiniones políticas conservadoras.

En esencia, JPMC desbancarizó las cuentas de los demandantes porque creyó que la corriente política del momento favorecía hacerlo”, indica parte de la demanda.

De hecho, desde el verano pasado, el republicano de 79 años firmó una orden ejecutiva a través de la cual les ordenó a los reguladores investigar y sancionar a las instituciones financieras por “desbancarización politizada o ilegal”.

Jamie Dimon, antiguo director ejecutivo de JPMorgan Chase, deberá hacerle frente a la demanda presentada por el equipo legal de Donald Trump. (Crédito: Rebecca Blackwell / AP)

De acuerdo con Alejandro Brito, abogado de Trump, en la demanda se argumenta que, al cerrar varias cuentas bancarias afiliadas al magnate neoyorquino en febrero de 2021, semanas después del asalto al Capitolio del 6 de enero, JPMorgan Chase le causó una grave afectación financiera y reputacional, lo cual deberá demostrar conforme avance la querella.

Al respecto, JPMorgan Chase emitió un comunicado donde sostiene que la demanda entablada en su contra carece de fundamento, lo cual su equipo legal tratará de corroborar.

“Si bien lamentamos que el presidente Trump nos haya demandado, creemos que la demanda carece de fundamento.

Respetamos el derecho del presidente a demandarnos y nuestro derecho a defendernos; para eso están los tribunales.

Hemos estado pidiendo tanto a esta Administración como a las anteriores que modifiquen las normas y regulaciones que nos ponen en esta situación, y apoyamos los esfuerzos de la Administración para evitar que el sector bancario se convierta en un arma”, indica parte del texto.

De esta manera, la demanda presentada por la institución financiera se suma a las de otras en las que Trump ha salido airoso obteniendo algunos millones de dólares para evitar ir a juicio.

Sin embargo, una de las más importantes todavía está en curso y pondrá a prueba la fortaleza de la BBC de Londres para evitar pagar $15,000 millones de dólares que le exigen a manera de compensación.

