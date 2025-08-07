El presidente Trump acusa a importantes bancos de discriminación política

El presidente Donald Trump acusó el martes a importantes bancos de discriminarlo a él y a sus partidarios mientras evalúa una orden ejecutiva que instaría a los reguladores a perseguir a los prestamistas acusados de parcialidad política.

Trump alegó en una entrevista con la CNBC que JPMorgan Chase lo desestimó como cliente de banca personal sin explicación alguna y que Bank of America tampoco lo aceptó.

“Los bancos me discriminaron gravemente, y yo fui muy bueno con ellos”, declaró Trump, según CNBC.

El presidente contó que contactó con Bank of America para “depositar más de mil millones de dólares” y le dijeron que el banco no podía abrirle una cuenta.

“[El director ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan] dijo: ‘No podemos hacerlo'”, declaró Trump. “Así que fui a otro, a otro, a otro. Terminé yendo a bancos pequeños por todas partes. Es decir, estaba invirtiendo 10 millones de dólares aquí, 10 millones de dólares allá”.

Trump también acusó a la administración Biden, sin pruebas, de ordenar a los bancos y a sus reguladores que lo destruyeran. El presidente hizo estas acusaciones en respuesta a una pregunta sobre un informe del Wall Street Journal.

El Wall Street Journal informó el 5 de agosto que un borrador de la orden de Trump ordena a los reguladores bancarios investigar posibles infracciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito por parte de las instituciones financieras.

El medio de comunicación indicó que la orden amenaza con multar o sancionar a los prestamistas acusados de discriminación política. También exige que los reguladores remitan las presuntas infracciones al Departamento de Justicia.

El comentario del presidente Trump spbre los bancos tiene un peso significativo en el sector financiero porque su administración ha estado preparando una ofensiva, en forma de una orden ejecutiva y otros cambios regulatorios propuestos, contra las llamadas prácticas de desbancar a clientes, al negarles servicios bancarios.

Sigue leyendo:

· Trump alega ser discriminado por JPMorgan Chase y Bank of America: prepara orden ejecutiva

· Trump descarta a Scott Bessent como posible candidato para presidir la Reserva Federal

· Sale de la Reserva Federal la primera gobernadora hispana