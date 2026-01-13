La BBC busca que se desestime la demanda de Trump de $5,000 millones de dólares contra la corporación

La BBC solicitará una moción para que sea desestimada la demanda de Donald Trump contra la corporación pública británica por cómo se editó el discurso que el presidente dio el 6 de enero de 2021 en un documental de su programa Panorama.

El presidente estadounidense entabló una demanda por US$5.000 millones en un tribunal de Florida el mes pasado, acusando a la BBC de difamación y de violar una ley de prácticas comerciales.

En documentos presentados este lunes se detalla cómo la corporación argumentará que el tribunal de Florida no tiene “jurisdicción personal” sobre la BBC (la jurisdicción personal es la autoridad de un tribunal sobre las partes del litigio, basada en la conexión de las partes con la ubicación del tribunal, como residencia o negocios).

También, que el juzgado “no es el apropiado” y que Trump ha “omitido especificar un reclamo”.

Con anterioridad, la BBC emitió disculpas a Trump por la edición, pero rechazó sus demandas de compensación y discrepó con que había una base para un reclamo de difamación.

La corporación también argumenta que el programa Panorama no se trasmitió en Estados Unidos y que no difamó al presidente.

Trump declara que el documental se trasmitió por Britbox (un servicio internacional de trasmisión directa con programas de la TV británica), que la BBC indica que no es correcto.

La corporación británica afirma, además, que el presidente no ha demostrado que el documental le causó un daño, señalando que fue reelegido después de la trasmisión del programa y obtuvo una victoria electoral contundente en el estado de Florida.

Sin “malicia”

La BBC añade que Trump no puede alegar con credibilidad que el documental se emitió con “malicia flagrante”.

Señala que el segmento en cuestión dura unos 15 segundos dentro de un programa de una hora que contiene amplia cobertura de sus simpatizantes y una cobertura balanceada de su camino hacia la reelección.

En su discurso del 6 de enero de 2021, antes de los disturbios en el Capitolio en Washington D.C., Trump dijo a la multitud: “Vamos a ir al Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas”.

Más de 50 minutos después en su discurso, señaló: “Y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas”.

En el programa Panorama se le mostraba diciendo: “Vamos a marchar hasta el Capitolio… y estaré allí con ustedes. Y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas”.

La BBC reconoció que la edición había dado “la impresión errónea” de que Trump había “hecho un llamado directo a la acción violenta”, pero no estuvo de acuerdo en que hubiera fundamento para una demanda por difamación.

Getty Images: El caso de la edición del discurso de Trump provocó la renuncia del director general de la BBC, Tim Davie.

Un memorando interno de la BBC que fue filtrado en noviembre criticó la edición del discurso y provocó la renuncia del director general de la corporación, Tim Davie, y de su directora de noticias, Deborah Turness.

En los documentos presentados al tribunal el lunes, la cadena noticiosa también solicitó al juzgado “aplazar toda la demás exhibición” -un proceso previo al juicio en el que la partes opositoras intercambian evidencia e información- hasta que haya un fallo sobre la moción.

En caso de que el caso progrese, se ha propuesto una fecha en 2027 para su inicio.

Un portavoz de la BBC comunicó: “Como hemos dejado claro antes, nos defenderemos en este caso. No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales en curso”.

