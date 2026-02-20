Norma de HUD dejaría sin hogar a miles de familias con inmigrantes

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) ha puesto sobre la mesa una propuesta que podría transformar el acceso a la vivienda pública en el país: prohibir que familias con al menos un integrante vivan en inmuebles con subsidio federal. La norma también exigiría a las autoridades locales de vivienda notificar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) cuando detecten a un inquilino que no cumpla con los requisitos migratorios para recibir asistencia.

Esta medida forma parte de la agenda de la administración Trump que está empeñada en endurecer las políticas migratorias. En una columna reciente, el secretario de HUD, Scott Turner, defendió el cambio al afirmar que el gobierno debe priorizar a los ciudadanos estadounidenses y evitar que recursos limitados “sean explotados por personas no elegibles”.

El HUD estima que aproximadamente 24.000 inmigrantes no elegibles y “estafadores” en 20.000 hogares de estatus mixto se benefician de la asistencia.

¿Qué cambiaría exactamente?

Actualmente, los inmigrantes no pueden recibir subsidios federales directos para el alquiler; sin embargo, sí pueden alojarse en viviendas públicas si forman parte de un hogar donde otros miembros –como hijos nacidos en Estados Unidos o residentes permanentes legales– cumplen con los requisitos. En esos casos, el cálculo del subsidio se ajusta para excluir al miembro inmigrante, lo que significa que la familia paga un porcentaje mayor del alquiler.

Pero con la nueva propuesta, se eliminaría esta posibilidad. Si la norma se consolida, las familias denominadas con “estatus mixto” tendrían que abandonar la vivienda subsidiada o enfrentar un posible desalojo.

Noticia en desarrollo…

