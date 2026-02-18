ICE enfrenta señalamientos por detenciones de embarazadas y lactantes

Las detenciones de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia por parte de ICE han vuelto a encender el debate sobre el alcance de la política migratoria de Donald Trump. Organizaciones civiles y jueces federales han cuestionado estos arrestos, especialmente cuando involucran separaciones familiares o embarazos de alto riesgo.

Aunque durante la administración de Joe Biden se establecieron lineamientos que limitaban en gran medida la detención de embarazadas y lactantes, hoy existe confusión sobre si esas protecciones siguen vigentes, han sido modificadas o fueron eliminadas.

Casos que generan alarma

POLITICO dio a conocer el caso de una refugiada de Myanmar que fue detenida y trasladada a Texas, pese a tener un bebé lactante de cinco meses. El juez federal Michael Davis, con sede en Minnesota, ordenó su liberación al considerar que la separación afectó un vínculo crucial entre madre e hijo.

En otro caso, el juez Richard Boulware, en Nevada, dispuso la liberación de una mujer con embarazo de alto riesgo que permanecía bajo custodia migratoria.

Más recientemente, en Wisconsin, un juez presionó al gobierno para explicar la detención de una madre lactante. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras consultar con el Departamento de Seguridad Nacional, no se encontró justificación clara para mantenerla detenida.

Confusión sobre la política vigente

Parte de la controversia radica en mensajes contradictorios dentro del propio gobierno. En 2025, un abogado del Departamento de Justicia señaló que las protecciones de la era Biden habían sido revocadas; meses después, otro funcionario afirmó que seguían en pie.

Por su parte, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, sostuvo que la detención de embarazadas es “extremadamente rara” y representa una fracción mínima de los casos. También aseguró que las mujeres bajo custodia reciben atención médica, prenatal y apoyo nutricional bajo estándares comunitarios.

Sin embargo, sus declaraciones —incluida la afirmación de que permanecer detenida es “una decisión” del migrante— han sido criticadas por activistas y abogados, quienes señalan que muchas mujeres enfrentan procesos legales complejos y pocas alternativas reales.

