Tricia McLaughlin dejará su cargo en DHS en medio de críticas

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dejará su puesto en medio de crecientes críticas a la política migratoria de línea dura de la administración de Donald Trump.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional familiarizados con el tema dijeron a POLITICO que será esta semana cuando Tricia McLaughlin, portavoz de la secretaria Kristi Noem, comunique oficialmente a sus colegas su decisión.

La salida de la funcionaria que desempeñó un papel destacado en las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se produce tras una ola de críticas que pusieron en tela de juicio la credibilidad del departamento.

CNN reportó que, según una fuente cercana, Tricia McLaughlin había considerado dejar el cargo desde diciembre, pero permaneció en su puesto tras los tiroteos que provocaron las muertes de Renée Nicole Good y Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis, casos que desataron protestas y un intenso escrutinio público.

La salida se produce en un momento sensible: el DHS entró en su cuarto día de cierre por falta de acuerdo para financiar al departamento hasta septiembre, mientras republicanos y demócratas negocian posibles reformas al ICE y a la CBP.

Hasta ahora, ni McLaughlin ni el DHS han respondido a la información publicada.

