Agentes del ICE ventilan sus frustraciones en foro online

De manera anónima, utilizando nombres ficticios, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas (CBP) han estado ventilando en un foro online, sus frustraciones laborales, por la tardanza en recibir sus beneficios de salud, cheques salariales y hasta por tener que arrestar jardineros.

“He estado cerca de dos meses esperando por un seguro de salud…¿alguien está lidiando con este problema también? Escogí el BCBS básico. MSS me dijo que no saben cuánto tardará y yo tengo a una hija enferma sin cobertura médica”, dijo uno de los agentes de migración.

Otro agente responde: “No esperes mucho, son como 6000 dólares después de impuestos y lo incluyen en la nómina regular, así que terminas pagando entre 4000 y 5000 dólares en impuestos en un solo cheque”.

Uno más comentó poniendo un emoji de una carita llorando a mares: “¡Madre mía! El lunes se cumplen 4 semanas desde que empecé y todavía no me han pagado”.

La filtración de las quejas de los agentes y oficiales de migración se da en momentos en el que el ICE se encuentra activamente contratando agentes y oficiales de deportación; a principios de enero anunciaron que han contratado 12,000 oficiales y agentes en menos de un año, por lo que el número ha aumentado de 10,000 a 22,000; incluso han eliminado los límites de edad, antes era de 21 años, y un máximo de 40 años.

El ICE reveló que han recibido más de 220,000 solicitudes de personas interesadas en unirse a sus fuerzas.

“La buena noticia es que, gracias a la importante ley que firmó el presidente Trump, contamos con 12,000 agentes y oficiales adicionales de ICE desplegados en todo el país”, declaró Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional.

“Esto representa un aumento del 120% en nuestra fuerza laboral. Y todo esto en tan solo cuatro meses”.

El ICE ha diseñado un paquete muy atractivo para atraer nuevos agentes y oficiales como bonos a pagar gradualmente con los años de hasta $50,000; ayuda de hasta $60,000 para el pago de préstamos estudiantiles, beneficios de jubilación mejorados, seguro médico, dental y de la vista; y salario altos y pago de horas extras.

Los salarios para los agentes de deportación oscilan entre $51,632 y $84,277 al año, dependiendo de la experiencia y la ubicación; y para los agentes especiales van desde $48,371 y $63,148, con un rápido potencial de ascenso. El sueldo puede llegar a los $100,000 con las horas extras, los bonos y el pago adicional cuando trabajan en ciudades caras como Los Ángeles, Nueva York y San Francisco.

Las quejas vertidas no son solo relacionadas con los salarios y prestaciones prometidas sino con el trabajo.

“Estoy totalmente a favor de deportar a los inmigrantes indocumentados, ¿pero arrestar a tipos que están cortando el césped en California y dejar el camión y el equipo abandonados allí? Definitivamente no es una forma inteligente de actuar”, comentó un agente federal en un reporte publicado por el sitio WIRED.

Otro supuesto agente migratorio publicó “estoy harto del estrés.Me quedan 2, 3 años para jubilarme con la categoría especial completa… pero no sé si lo lograré. Estoy cansado de esta agencia. Los empleados están sufriendo malos tratos”.

La Opinión ha contactado al ICE para conocer su posición con relación a las quejas expresadas en el foro del sitio Reddit.

El abogado en migración Carlos Vellanoweth de Los Ángeles dijo que estamos frente a gente normal trabajadora a la que le prometieron mucho dinero, y no les han cumplido.

“Desafortunadamente muchos de ellos son latinos, hablan español, y esa es la tragedia. Yo voy mucho a los centros de detención, y todos los que trabajan son puros latinos. Es horrible pero es parte del coloniaje”.

Describió a esa fuerza laboral contratada por el ICE como jóvenes que se entretienen jugando videos, les gustan los rifles, que no son tan inteligentes para ser policías, y no son soldados porque son muy flojos.

“Muchos de ellos fueron engañados por la retórica del propio presidente Trump y no se dan cuenta que su contratación es un fraude. Esta administración utiliza a nuestra misma población latina para hacer daño a su propia gente y usan mascaras para que no los reconozcan”.

El abogado recomendó a los muchachos latinos buscar un empleo que no dañe a sus vecinos.

“Legalmente no hay nada que puedan hacer para que les paguen sus salarios a tiempo o les entreguen sus beneficios como se los prometieron. No están en un sindicato, no tienen derechos ni pueden pelear, los pueden correr cuando se les dé la gana”, dijo el abogado Vellanoweth, quien es coordinador de CASA (Center for Autonomous Social Action), una organización chicana que nació en la defensa de los derechos de los inmigrantes mexicanos en los años 60 y 70.

“La cosa se va a poner peor porque ahorita tienen arrestados a 75,000, y van a subir a 100,000 con los millones de dólares que les han dado. Ojalá que esos centros que piensan construir no sean hechos por manos mexicanas”.

Juan José Gutiérrez, líder de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes, dijo que no siente nada de empatía por los agentes federales por la manera brutal e inhumana con la que llevan a cabo sus arrestos.

“Les prometieron el sol, la luna y las estrellas para que se animaran a entrar al ICE a reprimir gente y ahora se están quejando de que nos les pagan por el trabajo repulsivo que hacen”.

Dijo que muchos de esos que se fueron a trabajar al ICE son personas que participaron en el Intento de Golpe de Estado del 6 de enero, y los demás se inspiraron en dicho comportamiento fascista para adquirir este empleo.

“Ahora con sus quejas están planteando un problema administrativo por parte de los responsable por parte del ICE y el Departamento de Seguridad Nacional, los cuales se han mostrado incapaces de administrar una fuerza laboral de 20,000. No les pagan su salario, ni les da lo prometido. A lo mejor si esto empeora, se le van a empezar a ir la gente que tan activamente han reclutado”.

Hasta ahora no se han revelado que porcentaje de los nuevos agentes del ICE contratados son latinos.