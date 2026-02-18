Aprobación migratoria de Trump cae a su nivel más bajo desde su regreso

La aprobación pública de la política migratoria del presidente Donald Trump ha caído a su punto más bajo desde su regreso a la Casa Blanca, según una nueva encuesta nacional de Reuters e Ipsos. El sondeo refleja un desgaste en uno de los temas que ha sido eje central de su discurso político y de su agenda de gobierno.



De acuerdo con la encuesta, solo el 38 % de los adultos consultados considera que el mandatario está haciendo un buen trabajo en inmigración. Aunque la variación parece pequeña frente a mediciones previas, la tendencia muestra un descenso sostenido si se compara con los niveles de apoyo que registraba meses después de volver al poder, cuando llegó a rondar la mitad de los encuestados.



Uno de los datos más llamativos es el cambio entre los votantes hombres. Este grupo fue clave en la victoria electoral de 2024 y durante buena parte de 2025 mantuvo niveles de aprobación cercanos al 50 % en materia migratoria. Ahora, el respaldo masculino en este tema se ubica en torno al 41 %, lo que sugiere un “problema” en un segmento que había sido favorable al presidente. Entre las mujeres, el apoyo también es menor y, según la encuesta, ha caído del 40 % que tenía en 2025 al 35 % en la última encuesta.

La política de inmigración ha sido una prioridad para la administración Trump desde el primer día de su nuevo mandato. El presidente prometió una campaña de deportaciones a gran escala y, tras asumir el cargo, se desplegaron operativos en distintas zonas del país. Las imágenes de agentes con los rostros cubiertos se volvieron frecuentes en operativos y redadas, al tiempo que crecieron protestas, choques con activistas e incluso la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes del ICE.



En semanas recientes, la administración anunció el fin de una operación migratoria de alto perfil en Minnesota, estado donde los operativos habían generado controversia y fuertes movilizaciones comunitarias. Para algunos analistas, ese movimiento sugiere un intento de ajustar el tono ante el desgaste político y, claro, una estrategia de cara a las elecciones intermedias.



La encuesta se realizó a nivel nacional entre poco más de mil adultos y tiene un margen de error de alrededor de tres puntos porcentuales y deja como conclusión que la inmigración sigue siendo un tema sensible.

