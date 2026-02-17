Faiza Ali dirigirá oficina de inmigración en Nueva York en un momento clave

La política migratoria de la ciudad de Nueva York entra en una nueva etapa con el nombramiento de Faiza Ali como comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde (MOIA). Su designación, realizada por el alcalde Zohran Mamdani, llega en un contexto de creciente incertidumbre para las comunidades inmigrantes en Estados Unidos y de debates nacionales sobre controles migratorios y acceso a derechos.

Ali, hija de inmigrantes pakistaníes y criada en Brooklyn, ha construido su trayectoria pública alrededor del trabajo comunitario y la representación de minorías. Su historia personal, marcada por la experiencia migrante de su familia, ha sido uno de los ejes de su discurso.

En sus primeras declaraciones tras el anuncio, aseguró que su prioridad será reforzar las protecciones para inmigrantes y ampliar el acceso a servicios legales y lingüísticos.

“En un momento en que los inmigrantes enfrentan ataques intensificados, debemos fortalecer las protecciones y crear caminos reales hacia la estabilidad”, afirmó en declaraciones recogidas por Gothamist.

Antes de este cargo, Ali fue reconocida como la primera mujer musulmana en ocupar una subdirección de gabinete en el Ayuntamiento de Nueva York. También ha trabajado con organizaciones musulmanas-estadounidenses y desempeñó funciones en el Consejo de Relaciones Estadounidenses‑Islámicas, una organización que ha tenido visibilidad nacional en temas de derechos civiles.

Su perfil ha generado tanto respaldo como cuestionamientos en algunos sectores políticos. Sin embargo, desde la alcaldía destacan su experiencia en gestión pública y su cercanía con comunidades inmigrantes diversas.

Ali ha respondido señalando que su enfoque estará centrado en la dignidad y la integración: “Soy hija orgullosa de inmigrantes que encontraron oportunidades en esta ciudad. Nueva York no solo alberga a inmigrantes, crece gracias a ellos”.

Su liderazgo también ha sido reconocido fuera del ámbito gubernamental. En 2022 fue incluida en la lista “40 menores de 40” de Crain’s New York Business por su impacto en la vida cívica local.

Ali sucede a Manuel Castro, quien dirigió MOIA durante todo el mandato del exalcalde Eric Adams y fue la primera persona anteriormente indocumentada en ocupar el cargo.

