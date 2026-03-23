La alianza que quiere llenar las ciudades de robotaxis

Moverse por la ciudad sin conductor ya no suena para nada a ciencia ficción. Lo que hace unos años parecía lejano, hoy empieza a tomar forma con proyectos concretos, inversiones millonarias y alianzas que apuntan directo al corazón del transporte urbano. Por ello, Uber decidió dar un paso fuerte para no quedarse atrás.

Lee también: La pickup más brutal del mundo es eléctrica y está en EE.UU.

La compañía de movilidad encontró en Rivian un socio clave para acelerar su hoja de ruta. El plan es ambicioso y no se queda en pruebas pequeñas.

Puedes leer: Ojo: el último V6 biturbo manual que resiste en EE.UU.

La idea es poner en circulación al menos 10,000 robotaxis en los próximos años, marcando un antes y un después en cómo se concibe el transporte en las grandes ciudades.

Un SUV eléctrico como base del proyecto

El vehículo elegido para esta apuesta es el Rivian R2, un SUV eléctrico que ha logrado buena recepción desde su presentación. No se trata solo de comodidad o diseño, sino de una arquitectura pensada para integrar tecnología de conducción autónoma de alto nivel.

Este modelo servirá como columna vertebral de la futura flota. Su desarrollo contempla una base tecnológica robusta que permite incorporar sistemas avanzados sin comprometer el rendimiento general del vehículo. Para Uber, contar con una plataforma así reduce tiempos y facilita la implementación a gran escala.

Tecnología que apunta al nivel 4

Uno de los puntos más interesantes del acuerdo es el enfoque en la autonomía de nivel 4. Esto significa que los vehículos podrán operar sin intervención humana en la mayoría de situaciones reales, algo que todavía está en fase de expansión dentro de la industria.

El sistema combina inteligencia artificial impulsada por Nvidia con un conjunto de sensores que incluyen 11 cámaras de alta resolución, cinco radares y un sensor LiDAR. A eso se suma una capacidad de procesamiento que alcanza hasta 1,600 TOPS, una cifra que habla del músculo tecnológico detrás del proyecto.

Inversión fuerte y planes a largo plazo

Para que esta estrategia funcione, Uber no está escatimando recursos. La empresa planea invertir hasta $1,250 millones de dólares en Rivian hasta 2031, con el objetivo de asegurar el desarrollo y despliegue de esta nueva generación de vehículos.

El acuerdo no se limita a los 10,000 robotaxis iniciales. Existe la posibilidad de escalar la flota hasta 50,000 unidades y llevar el servicio a unas 25 ciudades en los próximos años. Es una jugada que apunta a consolidar una red autónoma mucho más amplia de lo que hoy existe.

El Rivian R2. Crédito: Rivian. Crédito: Cortesía

Las primeras ciudades en la mira

Las pruebas comerciales comenzarán en San Francisco y Miami a partir de 2028. No es casualidad. Ambas ciudades ya cuentan con regulaciones que permiten este tipo de operaciones y han sido terreno de prueba para otras compañías del sector.

El movimiento de Uber también responde a una carrera cada vez más intensa. Firmas como Tesla, Waymo y Zoox están desarrollando sus propias soluciones, cada una con enfoques distintos pero con el mismo objetivo.

A pesar del entusiasmo, la conducción autónoma aún tiene varios desafíos por delante. Las pruebas siguen siendo limitadas y concentradas en pocas ciudades, con permisos específicos y zonas controladas. Problemas técnicos, conectividad y confianza del usuario siguen siendo parte de la ecuación.

Seguir leyendo:

Cifras de récord: aranceles golpean fuerte a fabricantes

El lavado sin contacto, ¿realmente protege tu auto?

15 autos que desaparecerán del mercado de EE.UU. tras 2026